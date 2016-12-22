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В Астане окончательно договорились о четырех зонах деэскалации в Сирии
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В Астане окончательно договорились о четырех зонах деэскалации в Сирии
Политика, 15:34
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В Астане окончательно договорились о четырех зонах деэскалации в Сирии
На переговорах по Сирии в Астане окончательно согласованы четыре зоны деэскалации. Наблюдать за соблюдением перемирия там будут военные из России, Турции и Ирана, которые являются странами — гарантами соглашений
Фото: Max Black / AP

Россия, Турция и Иран 15 сентября по итогам переговоров в Астане объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, огласивший меморандум о создании зон, передает «Интерфакс-Казахстан».

​Договоренность о создании зон, в которых боевые действия будут прекращены (режим прекращения огня не распространяется на запрещенную в России ИГ и другие террористические организации), была достигнута тремя странами-гарантами, правительством и представителями умеренной вооруженной оппозиции Сирии в мае этого года. После этого были созданы три зоны деэскалации, однако договориться о четвертой зоне — в провинции Идлиб — долгое время не удавалось из-за большой площади территории и наличия на ней множества оппозиционных и исламистских группировок, которые враждуют между собой и с властями Сирии. Согласовать параметры зоны в Идлибе удалось на завершившейся 15 сентября встрече.

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Зоны создаются на первоначальный срок в шесть месяцев с возможностью автоматического продления. Для продления необходим консенсус трех стран-гарантов (России, Турции и Ирана), говорится в меморандуме.

Зоны будут созданы в восточной Гуте (пригород Дамаска), в некоторых районах на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и в частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо), говорится в меморандуме.

Фото: Мухтар Холдорбеков / Reuters

Всего было согласовано четыре документа, сообщил замминстра иностранных дел Ирана  Хоссейн Ансари. Были согласованы размер сил, которые будут размещаться в зонах; правила использования силы; правила действий на полосах безопасности, наблюдательных и блокпостах в зонах десэкалации; правила совместного центра координации России, Ирана и Турции по наблюдению за реализацией зон деэсклалации, сказал Ансари (цитата по «РИА Новости»). 

Вооруженная сирийская оппозиция считает, что достигнутые в ходе переговоров в Астане соглашения о четырех зонах позволят перейти к созданию переходного органа правления, заявил «РИА Новости» член делегации Фатех Хассун. Однако работа зоны в Идлибе вызывает обеспокоенность у оппозиции и есть сложности в ее создании, сообщало турецкое агентство Анадолу. В меморандуме указано, что обеспечивать контроль за работой зоны должны представители России, Ирана и Турции. Однако вооруженная оппозиция выступает против включения специалистов из Ирана в мониторинговую команду и поддерживает присутствие в зоне только представителей России и Турции.

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Умеренная оппозиция и Турция на протяжении всех переговоров в Астане критикуют Иран, заявляя, что страна занимает контрпродуктивную позицию по договоренностям. МИД Турции в заявлении подтвердил, что наблюдатели в Идлибе будут из трех стран, а разместятся они на КПП и в пунктах наблюдения, говорится в заявлении ведомства, переданном Reuters.

В начале июля спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев говорил, что в зоны деэскалации будет направлена российская военная полиция. В конце июля была окончательно сформирована зона деэскалации в Восточной Гуте (пригород Дамаска), а в начале августа — в районе города Хомс. Там начали размещаться КПП российской военной полиции.

Для наблюдения за перемирием тройка гарантов создаст координационный центр.

Министр обороны России Сергей Шойгу в августе говорил, что создание зон помогло практически завершить конфликт. «В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — констатировал министр на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», где встретился с коллегой из Ливана Якубом Ас-Саррафом.

Президент России Владимир Путин 15 сентября обсудил создание зон деэскалации в Сирии на оперативном заседании Совета безопасности России.  
 

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Макаренко.
Теги: Иран , Турция , Идлиб , Сирия обстрел , зоны деэскалации
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