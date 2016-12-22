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Министр юстиции Монако ушел в отставку из-за дела миллиардера Рыболовлева
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Министр юстиции Монако ушел в отставку из-за дела миллиардера Рыболовлева
Политика, 01:22
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Министр юстиции Монако ушел в отставку из-за дела миллиардера Рыболовлева
Глава Минюста Монако Филипп Нармино ушел в отставку после сообщений о его возможном вмешательстве в ход судебной тяжбы между миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и его арт-дилером, в которой министр мог защищать интересы бизнесмена
Филипп Нармино (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Министр юстиции Монако Филипп Нармино сложил свои полномочия после сообщений о том, что он мог оказывать влияние на ход судебного дела между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым (15 место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes) и арт-дилером из Швейцарии Ивом Бувье. Отставку главы королевского ведомства принял князь Монако Альбер II, пишет издание Le Point.

«Личные обвинения против меня и неоднократные нападки со стороны судебных органов уже не позволяют мне адекватно стоять на их стороне», — отметил Нармино.

Он пояснил, что его решение уйти со своего поста соответствует интересам правосудия Монако, которые, по его словам, должны выполняться «с необходимым спокойствием».

«В рамках нынешней кампании в СМИ, направленной на то, чтобы нарушить нормальный ход правосудия и попытаться дискредитировать его, князь выражает свою уверенность в судебных институтах, которые могут действовать только в соответствии с принципами, правами и свободами, гарантированными конституцией», — говорится в официальном коммюнике княжеского двора Монако, которое приводит издание.

Ранее в четверг, 14 сентября, парижская газета Le Monde опубликовала материал, в котором идет речь о том, что Нармино и Рыболовлев состоят в дружеских отношениях. В частности, пишет издание, Рыболовлев в начале 2015 года приглашал министра и его супругу в свое шале в швейцарскую деревню Гштад.

В этом же году началось судебное разбирательство между миллиардером и арт-дилером Ивом Бувье, который поставлял бизнесмену произведения искусства для его личной коллекции. Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве, поскольку тот, по мнению миллиардера, необоснованно завышал цены на продаваемые ему картины. Это привело к потере нескольких сотен миллионов евро. Позже соответствующие обвинения предъявили торговцу картин и следователи. Помимо мошенничества Бувье обвинили в Монако еще и в соучастии в отмывании денег.

В рейтинге Forbes 2017 года Дмитрий Рыболовлев занимал 15-ю строчку с состоянием $7,3 млрд. Он является совладельцем «Уралкалия» и председателем футбольного клуба «Монако».

Автор: Анна Трунина.
Теги: отставка , Монако , Дмитрий Рыболовлев
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