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СМИ узнали о возможном повышении срока выслуги лет для пенсий военных
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СМИ узнали о возможном повышении срока выслуги лет для пенсий военных
Политика, 12:07
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СМИ узнали о возможном повышении срока выслуги лет для пенсий военных
Срок выслуги может быть повышен с 20 до 25 лет после президентских выборов. Поправки в законодательство разработаны на основе мартовского решения президента Путина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В силовых ведомствах разработали проект поправок, который увеличит нижний предел выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минобороны, собеседника, «близкого к руководству одного силовых ведомств», а также источник в Кремле. Последний заявил, что «тема очень тонкая» и «предстоит еще ряд консультаций» по документу с правительством.

Поправки, возможно, будут приняты после выборов президента России в 2018 году, пишет издание. Повышение предела выслуги не затронет тех, у кого контракт заключен только на 20 лет. «Всем остальным для получения военной пенсии придется отслужить на пять лет больше», — отмечает издание.

Другие детали документа пока не известны. Как пишет газета, «пока не ясно, будет ли введен переходный период и если будет, то во сколько он обойдется бюджету».

Предложения о повышении нижнего предела выслуги лет звучали по меньшей мере с 2013 года, напоминает издание. В 2015 году в правительстве рассматривался вопрос повышения минимального срока службы с 20 до 30 лет, но «вариант был отвергнут». После этого «в ситуацию вмешался Владимир Путин», и чиновники подготовили проект поправок. Его разработка велась на основании решения президента №Пр-497, датированного 17 марта, это решение ранее «не афишировалось», пишет газета.

Разработка документа о военной пенсии «не связана» с дискуссией о повышении общего пенсионного возраста в России, отмечает «Коммерсантъ». Но, по данным газеты, некоторые члены социального блока правительства полагают, что за счет реформы системы досрочных пенсий удастся отменить или отсрочить повышение пенсионного возраста в стране либо сделать его график «более плавным». В частности, за уменьшение расходов на пенсии военным выступали в Минфине.

«Цена вопроса в случае с досрочными пенсиями составляет около 350–400 млрд руб. в год и сравнима по порядку величины с предстоящей экономией на выплатах военным пенсионерам — эти выплаты осуществляются из федерального бюджета, как и трансферт Пенсионному фонду на покрытие дефицита», — пишет «Коммерсантъ».

В случае принятия поправки будут внесены в закон от 12 февраля 1993 года №4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии, и их семей».

Газете не удалось получить комментарии от силовых ведомств, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

В поправках к федеральному бюджету на 2017 год, подготовленных Минфином, предлагается выделить на пенсии сотрудников силовых структур и их семьям дополнительно 11,3 млрд руб., писал ранее РБК. Всего расходы бюджета увеличатся на 315 млрд, до 16,5 трлн руб.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Путин , пенсии , военнослужащие
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