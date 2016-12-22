Путин назвал санкционные списки вредными и просто глупыми

Владимир Путин подверг критике попытки ограничивать общение депутатов разных стран. Об этом он заявил на открытии ассамблеи Межпарламентского союза

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Выступая в Санкт-Петербурге глава государства высказался по поводу санкционной политики, передает корреспондент РБК. «К сожалению, мы видим, что в последнее время все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение законодателей», — сказал Путин. Он подчеркнул, что практика введения дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют и парламентарии является «недопустимой, вредной и просто глупой».



«Тем более, контрпродуктивно, когда в рамках межпарламентских структур ущемляются целые делегации. К сожалению, и такое бывает. И это противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву каждого государства высказывать и цивилизованно, открыто отстаивать свою точку зрения», — отметил президент.

Коснулся Путин в своей речи и международной повестки. Так, президент заявил, что борьба с терроризмом должна вестись только сообща и без скрытых повесток и использования радикалов. «Убеждены, бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, без скрытых повесток, без использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только сообща», — сказал он, напомнив, что Россия не раз призывала своих зарубежных партнеров создать широкую международную коалицию для борьбы с терроризмом.

Членами Межпарламентского союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов. Основная тема ассамблеи — «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог». В ее рамках делегаты обсудят вопросы диалога между культурами мира в целом, перспективы их дальнейшего сближения.