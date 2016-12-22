Twitter передал сенаторам данные о 201 «связанном с Россией» аккаунте

Компания Twitter передала комитету Сената США по разведке список из более 200 аккаунтов, которые считают связанными с «российским вмешательством» в выборы президента США 2016 года

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Комитет Сената США по разведке в рамках расследования дела по обвинению России во вмешательстве в выборы президента 2016 года получил от компании Twitter данные о 201 учетной записи, которые якобы использовались для этого вмешательства, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, компания Twitter активизировала сотрудничество по этому делу после того, как ее обвинили в попустительстве и недостаточном внимании к нему. Из сообщения не ясно, получили ли сенаторы копии сообщений, которые были опубликованы на этих аккаунтах, или им предоставили только список учетных записей.

Ранее в сентябре компания Twitter сообщила о блокировке ​200 «связанных с Россией» учетных записей. ​Проверка аккаунтов началась после того, как Facebook опубликовал данные исследования, в котором выявил около 450 связанных с российским влиянием учетных записей. Оказалось, что 22 из них связаны с учетными записями Twitter, которые было решено заблокировать за «нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам». В компании уточнили, что исследуя связи этих учетных записей, были обнаружены еще 179 аккаунтов, «имеющих отношение» к уже заблокированным, их работа была приостановлена под тем же предлогом. ​