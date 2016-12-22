США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

США расширили санкции против иранских компаний и отдельных лиц. Санкции также были введены против двух украинских авиакомпаний

Минфин США ввел экономические санкции против двух украинских авиакомпаний, базирующихся в Киеве: Dart Airlines и Khors Air. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

В нем не уточняется за что были введены санкции против украинских авиаперевозчиков. Отмечается, что внесения в санкционный список могут быть связаны с киберпреступлениями, контрабандой наркотиков, а также проводится в рамках контртеррористической деятельности.

Введенные ограничения замораживают любые активы указанных компаний в США и запрещает вести бизнес с американцами.

Одновременно с этим США внесли в санкционный список семь граждан Ирана и два предприятия, которые Минфин подозревает в причастности к кибератакам и в помощи в развитии ядерной программы Тегерана

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