Консульства США в России лишили парковочных мест

Консульства США в России действительно были лишены парковок для персонала, сообщили в Госдепе. Ранее о том, что такие парковки ликвидированы сообщили власти Петербурга и СМИ Екатеринбурга

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге (Фото: Светлана Холявчук / интерпресс / ТАСС)

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что парковки для персонала консульств США в России были убраны. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России», — сообщили в Госдепе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что для приведения к паритету условий работы американской и российской дипмиссий консульства США лишат части преимуществ. В частности, американские представительства в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест, которые сейчас есть по периметру зданий. У российских димписсий в США таких парковок нет.

Парковка у генерального консульства США в Санкт-Петербурге была ликвидирована властями города. «Парковка машин на данном месте была незаконной и мешала по аллее ходить пешеходам», — говорил РБК собеседник в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

По данным «УралИнформБюро», специальная парковка для дипломатов была ликвидирована у консульства США в Екатеринбурге. С улицы Гоголя были убраны дорожные знаки, которые позволяли американским и британским дипломатам парковать свои автомобили на обочине проезжей части.

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