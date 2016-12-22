Центр Алексея Кудрина заявил о возникновении в России условий для реформ

В России сформировались два необходимых условия для проведения реформ, уверены в ЦСР Алексея Кудрина. Эти изменения, по их мнению, обеспечат переход к государству, в котором «привилегии трансформируются в права граждан»

Алексей Кудрин (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

В настоящий момент в России сформировались два необходимых условия для проведения институциональных реформ. Такое мнение в колонке для РБК выразили бывший министр финансов, экс-вице-премьер России и председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, вице-президент ЦСР Мария Шклярук, а также политолог, эксперт по направлению «Институты и общество» центра Михаил Комин.

Эти изменения, по их мнению, смогут в будущем обеспечить переход к «государству открытого доступа», в котором «привилегии трансформируются в права большинства граждан».

«Первое условие — запрос граждан на перемены», — отмечают авторы материала. Об этом, по их данным, свидетельствуют результаты проведенного ЦСР исследования. Так, согласно ему, более 2/3 россиян хотят реформ, направленных против коррупции, низкого качества жизни и незащищенности от преступности. Приоритетами подобных реформ респонденты называли свободу (37%) и справедливость (35%).

«Тут не нужен революционный запал, который, скорее, разрушает институты, не создавая новых», — замечает авторский коллектив Кудрина. Речь, по его мнению, «скорее, идет о растущем недовольстве и несогласии населения жить по старым правилам, действующим только для узкой группы и выгодным преимущественно для нее».

Вторым условием институциональных реформ в России, как уверены в ЦСР, является «готовность к ним хотя бы части элиты». Это, как поясняют Кудрин, Шклярук и Комин, необходимо, чтобы менять «испорченные» институты ограниченного доступа на институты, работающие в общих интересах». Это условие в России также соблюдается, делают вывод авторы материала.

«Запрос на перемены существует и внутри верхушки политического класса», — отмечают они, поясняя, что «сжимание экономики в последние годы и по сути нулевые темпы роста, девальвация и общее падение уровня жизни, а также резкое обострение отношений с Западом и участившиеся аресты верхушки политического класса — не прибавляют элитам уверенности в завтрашнем дне, приводит к ощущению, что гарантии постепенно обесцениваются». «Элитам становятся выгодны качественные институты», — резюмировали Кудрин, Шклярук и Комин.

Ранее, в феврале, Алексей Кудрин в интервью РБК заявлял, что, по его мнению, «масштабные реформы» в России возможны только после президентских выборов. «Сами изменения происходят после избирательного процесса. У нас впереди президентские выборы: если президент получит мандат доверия, если оно будет высоким, ему легче будет проводить эти изменения», — подчеркивал бывший министр финансов.

В сентябре 2017 года глава Центра стратегических разработок также отмечал, что институт государственного управления в России «серьезно отстает» от запросов, которые, по его мнению, в настоящее время предъявляются экономике страны. Поручения на долгосрочный период не выполняются и никто ответственности за это не несет, отмечал Кудрин, подчеркивая при этом, что «с текущими поручениями президента и правительства ситуация другая». «За их невыполнение наказывают», — добавлял он.​ В целом же чиновники, по мнению председателя ЦСР, в настоящее время «заняты решением сиюминутных проблем». Скорость принятия решений не отвечает интересам бизнеса, уверен бывший вице-премьер.

Прежде, в мае, Кудрин представил президенту России Владимиру Путину экономическую программу развития России, подготовленную Центром стратегических разработок. В ней ЦСР, в частности, предложил не повышать фискальную нагрузку на экономику в течение шести лет, а также повысить пенсионный возраст.