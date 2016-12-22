Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,72 EUR Нал. 69,46 68,73 USD Бирж. 57,96 +0,25 EUR Бирж. 68,90 -0,10 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2054,19 -0,22% РТС 1118,38 -0,52% Brent 54,99 -0,16% DJIA 22158,18 +0,18% Nasdaq 6460,19 +0,09% FTSE 7379,70 -0,28%
Госдеп выступил за размещение миротворцев на границе России и Украины
Лента новостей
Госдеп выступил за размещение миротворцев на границе России и Украины 05:37, Политика При пожаре в религиозной школе в Малайзии погибли 25 человек 05:33, Общество СМИ узнали о коррупционной схеме при реконструкции Политехнического музея 04:39, Общество Посольство России в США прокомментировало запрет на Касперского 04:35, Политика СМИ узнали о кладе времен Николая II в квартире москвички 03:40, Общество Умер сыгравший в «Клане Сопрано» актер Фрэнк Винсент 03:38, Общество Разведка США зафиксировала перемещение ракетных комплексов в КНДР 03:00, Политика Европарламент призвал ввести санкции против россиян по делу Магнитского 02:46, Политика Орудие убийства Троцкого покажут широкой публике впервые за 78 лет 02:10, Общество СМИ узнали о разрешении правительства мирно урегулировать спор с Exxon 02:07, Бизнес В Госдуме связали запрет на Касперского в США с попыткой давить на бизнес 01:13, Политика NBC узнал об интересе следствия к сыну Флинна по «российскому делу» 00:47, Политика СМИ сообщили о напавшем на прохожих с криками «Аллах акбар» в Тулузе 00:39, Общество Руководство «Зарядья» рассказало о нанесенных посетителями разрушениях 00:13, Общество Прикрывая юрлица: как туроператоры сэкономили на выплатах на случай краха 00:01, Бизнес На заправках «Роснефти» появятся «Пятерочки» 00:00, Бизнес Число вакансий в России достигло четырехлетнего максимума 00:00, Экономика «Спартак» упустил победу в первом матче Лиги чемпионов 13 сен, 23:42, Спорт Мутко назвал сложным матч между Россией и Грецией на Евробаскете 13 сен, 23:28, Общество «Лаборатория Касперского» ответила на обвинения властей США 13 сен, 23:09, Политика Путин и участники Суперсерии 1972 года посмотрели хоккейный матч юниоров 13 сен, 22:57, Общество Суета вокруг маневров: почему Запад боится учений «Запад-2017» 13 сен, 22:52, Политика Растрата и девять дел: зачем сотрудники ФСБ пришли к замдиректора ФСИН 13 сен, 22:36, Общество Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 13 сен, 22:26, Технологии и медиа Абонент эвакуирован: карта телефонного терроризма 13 сентября 13 сен, 22:18, Общество  Неизвестный открыл стрельбу в школе в штате Вашингтон 13 сен, 22:05, Общество ФСБ пришла с обысками к проектировщику «Лахта-центра» и башни «Эволюция» 13 сен, 21:56, Общество Саакашвили рассказал о планах посетить Киев 13 сен, 21:48, Политика
Госдеп выступил за размещение миротворцев на границе России и Украины
Украинский кризис, 05:37
0
Госдеп выступил за размещение миротворцев на границе России и Украины
Вашинтон поддержал позицию Киева в вопросе размещения миротворцев в Донбассе. Госдеп считает, что силы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией
Фото: Kenny Katombe / Reuters

Миротворческий контингент ООН должен иметь широкий мандат, который должен распространяться на всю подконтрольную провозглашенным ДНР и ЛНР территорию вплоть до границы с Россией. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на соответствующий вопрос украинского агентства «Укринформ», в ходе брифинга для иностранных журналистов.

«Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины», — сказала Нойерт.

Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Политика

Представитель Госдепа отметила, что размещение миротворческих сил ООН способно посодействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. По ее словам, Вашингтон рассматривает размещение миротворческих сил «как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности».

Представитель Госдепа вновь подчеркнула, что США выступают за полное выполнение минских соглашений. При этом, в первую очередь, по ее словам, необходимо выполнить требование по безопасности в Донбассе. «Важно, прежде всего, обеспечить условия безопасности, и мы в который раз призываем Россию ввести реальный и устойчивый режим прекращения огня», — подчеркнула Нойерт, добавив, что также необходим отвод тяжелого вооружения и предоставления доступа наблюдателям на всей территории, вплоть до границы с Россией.

Россия, в свою очередь, выступала с идеей размещения сил ООН на линии соприкосновения сил Украины, ЛНР и ДНР. Позднее президент России Владимир Путин допустил, что миротворцы могут находиться не только на линии соприкосновения, но и в местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ. 

Украинская сторона настаивает на размещение миротворцев на всей территории, подконтрольной самопровозглашенным ДНР и ЛНР, включая российско-украинскую границу. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , Госдеп США , граница , миротворцы
Главное
«Коммерсантъ» узнал о предложении Москве продать дипсобственность в США Политика
Материалы по теме
Путин прислушался к советам Меркель о размещении миротворцев в Донбассе Политика
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе Политика
Украина передала в ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку