Ядерный кризис: почему переговоры о разоружении зашли в тупик

В Нью-Йорке стартует второй раунд переговоров о ядерном разоружении, цель которых — полностью уничтожить ядерные арсеналы или сократить их объем. В реальности миру предстоит новая гонка ядерных вооружений, полагают эксперты

Фото: Oded Balilty / AP

​15 июня в Нью-Йорке стартует второй раунд переговоров Генеральной Ассамблеи ООН о полном запрете ядерного оружия, которые продлятся до 7 июля. Первый раунд прошел с 27 по 31 марта. Цель — разработать конвенцию о запрете ядерного оружия и его полном уничтожении. Решение провести перговоры было принято в 2016 году комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности. Авторами соответствующей резолюции стали Австралия и еще более 50 стран, документ поддержали 123 государства. Против выступили 38 государств, в том числе четыре постоянных члена Совета Безопасности ООН — Россия, США, Франция и Великобритания. Китай воздержался. Позже стало известно, что все пять официальных ядерных держав не будут участвовать в конференции.

Разрабатываемая конвенция — «юридически обязывающий» инструмент, который будет дополнять Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отмечается в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 23 декабря 2016 года. Необходимость ее принять вызвана тем, что уже на протяжении двух десятилетий нет конкретных результатов по переговорам о ядерном разоружении в рамках ООН и эту проблему необходимо решить, говорится в документе.

Расчет на то, что принятие новой конвенции побудит ядерные державы ускорить процесс избавления от атомного оружия, вряд ли сработает, считает Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России. «К реалистичному взгляду на ситуацию такой подход никакого отношения не имеет. Это романтические представления», — сказал он РБК.

По его мнению, инициаторы разработки новой конвенции «совершенно игнорируют интересы ядерных держав». Ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, в этих переговорах не принимает участия, включая представителей неофициальных ядерных государств, которые не являются участниками Договора о нераспространении, подчеркивает дипломат. По мнению представителя российского МИДа, инициатива только создает новые проблемы для поддержания режима ядерного нераспространения в дееспособном состоянии.

«Теоретически эта цель [запрет и полное уничтожение ядерного оружия] достижима, но на практике неосуществима так же, как достижения вечного мира на земле», — сказал РБК академик Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Однако к нему надо стремиться, поскольку путь в обратном направлении приведет к уничтожению человечества, подчеркнул эксперт.

«Нельзя отвергать эту конвенцию как безумную инициативу, так как она вызвана как раз тем тупиком, который по вине ведущих государств сложился на практических переговорах по контролю над ядерным оружием», — говорит Арбатов. Инициатива ООН может помочь «сдвинуть с мертвой точки» процесс переговоров о контроле над ядерным оружием и преодолеть кризис, полагает он.

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Страны, не принадлежащие к ядерному клубу, обеспокоены тем, что процесс ядерного разоружения зашел в тупик, и именно поэтому они предлагают новый документ с более категоричными формулировками, заявил РБК американский эксперт по ядерной безопасности Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа Института Хадсона в Вашингтоне (Hudson Institute). ​«Договор о нераспространении содержит более взвешенные формулировки и не требует немедленного ядерного разоружения, в то время как новый документ обязывает все потенциальные страны-участницы запретить разработку, производство, передачу, использование и испытание ядерного оружия или оказание помощи другим странам в достижении этих целей», — сказал Вайц.

Связанная с ДНЯО проблема заключается в том, что он не может предотвратить риски ядерного террор​изма, то есть попадание ядерного оружия в руки преступников, говорит Вайц. ​

ДНЯО был подписан почти 50 лет назад, он соответствовал экономической и политической ситуации того времени и не всегда может ответить на вызовы современности, согласен Арбатов. «Опыт Северной Кореи и Ирана показал, что договор требует существенных мер по укреплению его положений и дополнению новыми мерами, ограничениями и гарантиями. Самый главный недостаток этого договора в том, что он не проводит четкого технического различия между мирным и военным использованием атомной энергии, не показывает, что можно, а что нельзя делать», — считает Арбатов.

Кто поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) К ДНЯО, подписанному в 1968 году и вступившему в силу в 1970 году после ратификации СССР, США, Великобританией и 40 другими государствами, присоединились 190 государств. Франция и КНР присоединились к нему в 1992 году. Участниками ДНЯО не являются Израиль, Индия и Пакистан, а также недавно образовавшийся Южный Судан. КНДР ратифицировала договор, но в дальнейшем отозвала свою подпись. При этом в Москве по-прежнему считают Северную Корею участницей договора. «КНДР не соблюла всех процедур, по мнению международного сообщества, в том числе и России. Мы не считаем, что выход Северной Кореи из ДНЯО состоялся», — сказал Михаил Ульянов в беседе с РБК.

Судный день

Американские ученые-атомщики, участники проекта «Часы Судного дня», считают, что миру всерьез угрожает ядерная катастрофа. 26 января 2017 года они объявили, что до нее осталось 2,5 минуты. Непосредственно причиной очередного движения стрелок стало избрание на пост президента США Дональда Трампа, который неоднократно обещал модернизировать ядерный потенциал США во время избирательной кампании. В декабре 2016 года Трамп написал в своем Twitter, что «США должны значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал». При этом администрация Барака Обамы стремилась к сокращению американского ядерного арсенала.

Как идут «Часы Судного дня» «Часы Судного дня» появились впервые на обложке журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году; тогда они показывали без семи минут двенадцать. Решение о переводе часов ежегодно принимает пул независимых экспертов, среди которых 17 лауреатов Нобелевской премии. Первое советское ядерное испытание в 1949 году подвинуло стрелку сразу на четыре деления. Еще на минуту она подвинулась в 1953 году, после того как США испытали термоядерную бомбу, а через несколько месяцев аналогичные испытания провел Советский Союз. После подписания в 1963 году первого международного договора, ограничившего ядерные испытания, до полуночи стрелка сдвинулась назад на 10 минут. Затем часы пошли вперед после ввода советских войск в Афганистан в 1979 году и ухудшения советско-американских отношений. Тогда США обладали более чем 21 тыс. ядерных боеголовок, а запасы СССР превышали 39 тыс. боеголовок. В конце 2006 года КНДР провела первые ядерные испытания, что также заставило авторов проекта приблизить наступление Судного дня. Дальнейшее движение стрелки было вызвано антропогенным изменением климата и дальнейшей модернизацией ядерных арсеналов.​

Пока администрация республиканского президента не предприняла в ядерной сфере ничего, что позволило бы сделать вывод о том, что мир стал ближе к ядерной катастрофе, считает академик Алексей Арбатов. «Ученые-атомщики могут двигать стрелки часов туда-сюда, это их экспертное суждение, но оно не является объективным показателем», — говорит он. Однако Арбатов соглашается, что переговоры о разоружении «зашли в тупик» и «мы стоим на пороге нового витка гонки вооружений, который во многом может быть опаснее и хуже, чем та гонка, которую мы знали во время холодной войны».

Сегодня Россия и США не могут прийти к взаимопониманию по вопросам ядерного разоружения, о чем свидетельствует отказ Москвы принять участие в саммите по ядерной безопасности весной 2016 года. Пресс-секретарь Кремля объяснил это решение России дефицитом взаимодействия США с партнерами в проработке повестки саммита по ядерной безопасности. ​В Белом доме тогда заявили, что Москва «упустила возможность».

В феврале прошлого года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что продолжение российско-американских переговоров о сокращении ядерных вооружений исключено, так как «озабоченность и приоритеты Москвы» не были учтены. В сентябре 2015 года СМИ сообщали о планируемой модернизации американского ядерного арсенала в Европе с размещением на территории некоторых европейских стран — членов НАТО усовершенствованных тактических ядерных бомб B61-12.