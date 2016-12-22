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Госдума окончательно приняла закон о реновации
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Госдума окончательно приняла закон о реновации
Реновация Москвы, 12:05
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Госдума окончательно приняла закон о реновации
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации. За него проголосовали 399 депутатов, против — два, один воздержался
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве. За него проголосовали 399 депутатов, передает корреспондент РБК.

Теперь законопроект должен быть поддержан Советом Федерации и подписан президентом.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в начале марта группой депутатов-единороссов, представляющих в нижней палате столицу. Госдума приняла законопроект во втором чтении в минувшую пятницу, 9 июня. Ко второму чтению в законопроект поступили 138 поправок от депутатов всех четырех фракций и правительства. Еще четыре поправки были приняты «с голоса». Они были разработаны по итогам парламентских слушаний в Госдуме и поддержаны руководителями всех думских фракций.

К зданию Госдумы вышли противники реновации
Видео: Телеканал РБК

Одна из поправок, в частности, гарантирует, что граждане, живущие в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье. Вторая определяет порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Еще одна поправка гарантирует владельцам предварительную компенсацию за нежилые помещения, изымаемые при сносе домов. Кроме того, была внесена поправка, в соответствии с которой включение в перечень домов, попадающих в программу, завершится после принятия закона Госдумой и до подписания его президентом.

Среди ключевых изменений — поправка, которая увязывает очередность сноса пятиэтажек с процентом их износа и техническим состоянием. Как ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, она была инициирована по итогам встречи с жителями подпадающих под снос пятиэтажек с депутатами. «Те дома, которые находятся в тяжелом состоянии, с высоким техническим износом, в программу ставить раньше, а те дома, которые имеют небольшой технический износ, можно будет ставить позже», — говорил он.

Снесут ли ваш дом: вопросы и ответы по программе реновации Москвы
Общество

Также среди поправок — конкретизация домов, которые могут подпасть под программу реновации, и уточнение процедуры голосования собственников жилья. Согласно поправкам голоса не участвовавших в голосовании жильцов будут распределяться пропорционально результатам. Ранее власти Москвы настаивали на том, что голоса воздержавшихся будут засчитаны в пользу включения дома в программу реновации.

Жителям Москвы, чьи дома попадут в программу реновации, предложат выбрать равнозначное или равноценное жилье либо денежную компенсацию за квартиру. Уточняется также, что гражданин может получить жилье большей площади взамен старого, но с доплатой. На принятие решения о переселении в новую квартиру москвичам будет дано 90 дней, а не 60, как в предыдущей редакции законопроекта. Думский комитет по транспорту и строительству одобрил основные поправки во вторник, 6 июня.

Проблему ветхих хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин поднял 21 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил тогда глава государства, москвичи ожидают, что такие дома будут снесены, а на их месте построено новое жилье.

Автор: Вера Холмогорова
Теги: Госдума , закон , реновация
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