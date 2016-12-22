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Стала известна схема Кремля по замене руководства Дагестана и единороссов
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Стала известна схема Кремля по замене руководства Дагестана и единороссов
Политика, 21:18
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Стала известна схема Кремля по замене руководства Дагестана и единороссов
Решения о назначении Васильева главой Дагестана, Неверова — лидером фракции «Единая Россия», а Турчака — секретарем генсовета партии были приняты еще до того, как Абдулатипов объявил об отставке, рассказали источники РБК
Владимир Васильев (слева) и Сергей Неверов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Все началось с Дагестана

Кадровые перемещения, связанные с назначением лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева главой Дагестана, секретаря генсовета партии Сергея Неверова — лидером фракции, а губернатора Псковской области Андрея Турчака — секретарем генсовета, были продуманы еще до того, как предыдущий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов официально сообщил, что уходит в отставку. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к администрации президента, подтвердили федеральный чиновник и источник, близкий к руководству «Единой России».

Изначально в Кремле обсуждался вопрос, кого назначить в Дагестан вместо Абдулатипова, которого решено было отправить в отставку, сказали все три собеседника РБК. Кандидатуру Васильева предложил лично президент, Васильев — это человек, не связанный ни с какими кланами в республике и лично понятный Путину, говорят близкие к Кремлю и руководству «Единой России» собеседники РБК. «Дальше возник вопрос — если Васильев уходит с поста лидера фракции, то кто будет вместо?» — рассказывает близкий к руководству партии власти источник РБК.

Нашли место Неверову

Руководство администрации президента предложило кандидатуру Неверова на пост главы фракции вместо Васильева, поясняет собеседник, близкий к Кремлю. Исторически «Единая Россия» всегда контролировалась администрацией президента, но с переходом первого замглавы кремлевской администрации Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы сложилась ситуация, при которой партия власти находится под контролем председателя нижней палаты парламента, поскольку все люди в руководстве партии входят в его команду, продолжает собеседник РБК.

Когда возникла идея назначить Васильева в Дагестан, руководство администрации президента воспользовалось возникшим окном возможностей, чтобы изменить положение дел, добившись ухода Неверова, который является человеком Володина, с ключевого партийного поста, резюмирует близкий к Кремлю источник РБК.

Именно Кремль предложил направить Неверова на думскую фракцию «Единой России», подтверждает близкий к руководству партии власти собеседник РБК. Но интересы Кремля совпали с интересами Володина, ему удобно было видеть Неверова, которого он давно знает и ценит, во главе фракции, уверяет источник РБК. Спикер Госдумы выступил за назначение Неверова на фракцию параллельно с руководством администрации президента, добавляет он. Володин давно не интересовался делами «Единой России», в текущем режиме ей руководили Дмитрий Медведев и Неверов, констатирует собеседник РБК. Сам Неверов не возражал против того, чтобы совмещать оба поста — думский и партийный, не против был и Медведев, но в результате эта идея не нашла поддержки, сказали РБК федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю.

На определенном этапе была идея о совмещении Неверовым постов лидеров фракции и секретаря генсовета, однако ее отклонили, утверждает собеседник РБК и подтверждает еще один федеральный чиновник.

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Кандидатура Турчака

Одновременно с решением о переходе Неверова на думский пост возникла кандидатура Андрея Турчака в качестве претендента на пост секретаря генсовета, говорят близкие к Кремлю и руководству «Единой России» собеседники РБК. Турчак — это идея главы администрации президента Антона Вайно, утверждает еще один близкий к Кремлю источник РБК. У него хорошие отношения с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Отец Вайно — Эдуард Вайно — связан с Сергеем Чемезовым работой в ОАО «АвтоВАЗ», порядка 25% акций которого принадлежат «Ростеху», ранее сообщал РБК. Эдуард Вайно — президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АвтоВАЗ» и член правления автогиганта.

Чемезов же связан с семьей Турчаков через Научно-технический центр «Завод Ленинец», в 2014 году переименованный в АО «Заслон». Предприятие, как сообщала «Фонтанка», на 40% принадлежит УК «Ленинец» жены Андрея Турчака Киры, а на 60% — ЗАО «Система», принадлежащее через цепочку юрлиц «Ростеху» и «ВЭБ Капиталу». «Заслоном» руководил Александр Горбунов, которого журналист Олег Кашин называл организатором нападения на себя. Во время расследования процесса по делу Горбунова гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов дал ему положительную характеристику.

«Кандидатура Турчака — это результат консультаций [между представителями руководства кремлевской администрации]», — сказал РБК еще один федеральный чиновник. Кандидатуру Турчака поддержал и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, хотя инициатива о его назначении исходила не от него, добавляет собеседник, близкий к Кремлю.

Решения по Неверову и Турчаку были согласованы на уровне Владимира Путина и Дмитрия Медведева и к 27 сентября, когда прежний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о своей отставке, были готовы. Васильев был назначен и.о. главы республики 3 октября. На следующий день стало известно, что новым главой фракции станет Неверов. 5 октября близкие к Кремлю собеседники РБК рассказали, что основная кандидатура на пост секретаря генсовета «Единой России» — Андрей Турчак.

Турчак был назначен временно исполняющим обязанности главы генсовета 12 октября. На заседании генсовета 13 октября было утверждено заявление Неверова, ранее избранного главой фракции «Единая Россия», об уходе с поста секретаря.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Сергей Неверов , Кремль , Дагестан , «Единая Россия» , Вячеслав Володин
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