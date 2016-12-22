Человек Турчака возглавит ЦИК «Единой России»

Член Совета Федерации от Псковской области Александр Борисов станет главой Центрального исполнительного комитета «Единой России». Его место в верхней палате займет экс-губернатор региона Андрей Турчак, рассказали источники РБК

Александр Борисов (Фото: пресс-служба Совета Федерации)

Из сенаторы в «Единую Россию»

На пост нового главы Центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России» будет рекомендован сенатор от Псковской области Александр Борисов, рассказал РБК источник в руководстве партии. Эту информацию РБК подтвердил и другой собеседник в «Единой России». Кандидатура Борисова может быть утверждена в ближайшее время, добавил он. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Борисов — наиболее вероятный кандидат на пост главы центрального исполкома партии.

В пятницу, 13 октября, на заседании генсовета партии исполняющим обязанности главы ЦИК был назначен Максим Руднев. Но это назначение временное, уточняли собеседники РБК в «Единой России». До Руднева ЦИК партии возглавлял Владимир Бурматов, который покинул этот пост и стал председателем комитета Госдумы по экологии.

Одновременно Борисов сложит полномочия сенатора, рассказали источники РБК в «Единой России» и в Совете Федерации. Вместо него представителем заксобрания Псковской области в Совете Федерации станет экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак. В четверг он был назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии.

Борисов заявил РБК, что пока никак не может прокомментировать свое назначение. «Никаких предложений мне не поступало, никаких переговоров я не вел», — добавил он.

Человек Турчака​

43-летний Борисов — уроженец Псковской области. Близкий к нему источник РБК описал сенатора как человека из команды Турчака и Александра Горбунова — управляющего петербургского оборонного предприятия АО «Заслон», которого журналист Олег Кашин называл организатором нападения на себя. «В 1990-х годах Борисов с Горбуновым поступали в один год в РАНХиГС, там они и познакомились, однако будущий сенатор поступил в итоге на курс позже», — отметил источник РБК.

Борисов работал в структурах семьи Турчаков. В конце 1990-х годов возглавлял отдел по управлению недвижимостью АООТ «Завод электробытовой аппаратуры», гендиректором которого с 1997 года был Андрей Турчак. С 2001 года работал первым заместителем генерального директора ОАО «Механический завод» (сотрудники этого завода являются фигурантами дела о нападении на Кашина).

В 2005 году Андрей Турчак вошел в координационный совет «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). После этого Борисов возглавил Центральный штаб МГЕР. «Во МГЕР Турчаку потребовались люди, которым можно доверять. Горбунов рекомендовал ему взять в команду Борисова. На должности начальника штаба Борисов контролировал финансирование движения и распределение этих денег — отчитывался за расходы перед Турчаком, а тот в свою очередь перед функционерами «Единой России», — рассказал источник РБК, близкий к Турчаку и Борисову.

В 2009 году Турчак перешел из сенаторов в губернаторы Псковской области. Свое кресло в Совфеде он уступил Борисову. В верхней палате он занимал пост зампредседателя комитета по социальной политике. Источник РБК в аппарате верхней палаты охарактеризовал Борисова как «малоинициативного и незаметного» сенатора.

По данным «Системы обеспечения законодательной деятельности», с 2009 года Борисов выступил соавтором девяти законопроектов. Самым резонансным из них стала инициатива «О добровольчестве», появившаяся в 2013 году. Документ предполагал создание реестров волонтеров и выпуск для них личных книжек. Журналисты связали появление законопроекта с наводнением в Крымске летом 2012 года, однако Борисов опроверг эту связь. Сами волонтеры тогда, по данным «Новой газеты», оценили попытку проконтролировать их деятельность негативно. Законопроект прошел первое чтение, второе чтение назначено на нынешнюю осеннюю сессию Госдумы.

Глава Псковской области Андрей Турчак ушел с губернаторского поста 12 октября, о чем журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На его место Владимир Путин назначил экс-замполпреда в Северо-Западном федеральном округе Максима Ведерникова.

Турчак возглавлял Псковскую область с 2009 года. Федеральный чиновник, комментируя его правление для РБК, заявил, что к губернатору «не было претензий, но он сам тяготился этой работой и хотел бы уйти». Политолог Константин Калачев рассказал РБК, что как губернатор Турчак был «крепким середняком» и не пользовался популярности среди населения региона из-за низкого уровня жизни в области.

Назначенного на его место Ведерникова эксперты назвали сильным управленцем и отметили его богатый опыт работы в полпредствах Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов. Представители псковской оппозиции встретили нового назначенца прохладно. Депутат областного собрания от «Яблока» Лев Шлосберг заявил РБК, что регион уже «устал от варягов» и что Ведерников — «не хозяйственный руководитель, не политик».