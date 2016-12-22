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The Bell назвал инициатора запуска 100 политических Telegram-каналов
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The Bell назвал инициатора запуска 100 политических Telegram-каналов
Выборы президента России, 03:48
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The Bell назвал инициатора запуска 100 политических Telegram-каналов
Идея запуска 100 анонимных политических Telegram-каналов к выборам президента России не является проектом администрации президента, это частная инициатива Никиты Исаева, рассказал источник The Bell

Инициатива создания сети из 100 Telegram-каналов в регионах не исходила от администрации президента, это частный проект директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, сообщает The Bell со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Ранее о концепции проекта по продвижению Telegram-каналов в регионах, разработанной для администрации президента, сообщал РБК, источники которого не назвали компанию-подрядчика. подлинность концепции подтвердили РБК источник, близкий к разработке проекта, и собеседник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля. Компанию-подрядчика, которая разрабатывала концепцию, собеседники РБК не назвали.

В интервью The Bell Исаев отказался комментировать свою причастность к проекту, заявив, что «весь смысл телеграм-каналов — в анонимности». Однако он не отрицал, что имеет отношение к некоторым из упомянутых РБК каналам. По словам Исаева, у него есть команда и он уже развивает Telegram-каналов, в том числе политических, на которые уже подписаны более 100 тысяч человек.

По данным сайта «Страхование сегодня», Исаев работал в страховом бизнесе, в 2004 году он стал президентом страховой компании Prime Insurance, а в 2006 года — финансово-промышленного холдинга Prime Group. В 2008 году Исаев стал заместителем Государственного комитета России по делам молодежи, затем помощником министра регионального развития Дмитрия Козака.

Институт актуальной экономики он создал и возглавил в 2015 году, в том же году он​ стал председателем президиума политического совета партии «Родина».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: администрация президента , Выборы , Telegram-каналы
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