Власти ликвидировали незаконную парковку у консульства США в Петербурге

В Санкт-Петербурге на месте незаконной парковки у здания консульства США появились пешеходная зебра и разворот для автомобилей. СМИ также сообщают о закрытии парковки у зданий дипмиссий США и Великобритании в Екатеринбурге

Парковка около здания консульства США в Санкт-Петербурге. Октябрь 2016 года (Фото: Google Maps)

Власти Санкт-Петербурга ликвидировали незаконную парковку у генерального консульства США в центре города, сообщили РБК в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

«Парковка машин на данном месте была незаконной и мешала по аллее ходить пешеходам», — пояснил РБК собеседник в пресс-службе.

Ранее информация о том, что возле генерального консульства США в Петербурге на Фурштатской улице была ликвидирована парковка, против которой не первый год выступали местные жители, была размещена в группах социальной сети «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург» и «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Кроме того, «УралИнформБюро» сообщило, что специальная парковка для дипломатов была ликвидирована в Екатеринбурге. «С улицы Гоголя в Екатеринбурге исчезли дорожные знаки, позволявшие американским и британским дипломатам эксклюзивно парковать свои автомобили на обочине проезжей части», — говорится в сообщении агентства.

​Информация о закрытии парковок, которыми пользовались сотрудники дипломатических ведомств США в России, появилась на фоне продолжающегося дипломатического конфликта между Вашингтоном и Москвой.

Конфликт начался с решения экс-президента США Барака Обамы примерно за месяц до своей отставки объявить персонами нон-грата 35 российских дипломатов. В декабре 2016 года он дал сотрудникам российского дипведомства 72 часа на то, чтобы выехать из страны. Кроме того, США отобрали у Москвы две «дипломатические дачи» в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивировав свое решение тем, что Москва предположительно вмешивалась в выборы в США.

На ответные шаги Москва пошла в июне 2017 года, обязав Вашингтон сократить численность сотрудников своих дипломатических ведомств до 455 сотрудников (на 755 человек). Затем США решили закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, а также два дипобъекта в Нью-Йорке и Вашингтоне.

После этого замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что ответные действия Москвы на закрытие генконсульства России в Сан-Франциско могут последовать «в течение месяца». Как сообщала газета «Коммерсантъ», среди шагов, которые разрабатывает МИД, есть вариант лишить американских дипломатов в России правом пользоваться выделенными парковками у зданий дипмиссий в Москве и других городах.

РБК направил запросы в американское консульство в Санкт-Петербурге и в посольство США в Москве.