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Володин связал будущее России «только с именем Путина»
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Володин связал будущее России «только с именем Путина»
Выборы президента России, 17:35
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Володин связал будущее России «только с именем Путина»
Спикер Госдумы заявил, что не планирует участвовать в выборах президента России в 2018 году. «Мой кандидат один — Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин «связывает будущее России» только с именем президента Владимира Путина и считает его единственным кандидатом на место главы государства. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о готовности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году, передает «Интерфакс».

По словам Володина, он не планировал баллотироваться, а тема его участия в грядущих выборах президента полностью придумана журналистами. Володин заявил, что сейчас необходимо сделать все для того, чтобы страна и дальше развивалась под руководством «такого президента».

«Мой кандидат один — Владимир Владимирович Путин. Вот по-другому и не мыслю и считаю, что это тот человек, который уже и делом, и жизнью своей доказал свою любовь к стране и эффективное решение вопросов по общему благосостоянию граждан и преодолению кризиса. Поэтому нам надо дорожить тем, что у нас есть», — сказал спикер парламента.

Он уверен, что такая же позиция у «подавляющего большинства граждан». «Люди спрашивают и ждут этого. Ожидания огромные, надежды большие. У нас есть лидер, который может сделать многое для страны, потому что уже то, что сделано, заслуживает уважения, и это оценивают во всем мире», — заявил Володин.

В июне Володин уже говорил о своем отношении к действующему президенту — тогда он заявил, что россиян, поддерживающих Путина, ждет благополучие и «мирное небо над головой».

«Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года, только один человек может справиться с этой задачей — Путин. И это понимаем не только мы», — отмечал Володин.

В начале сентября на саммите стран БРИКС Владимир Путин, комментируя возможное участие в президентских выборах журналистки Ксении Собчак, сказал, что он не «должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства».

«В конечном итоге это определяется на выборах. Но каждый человек в соответствии с действующим законом, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру, и Ксения Собчак не является здесь исключением», — заявил Путин. При этом о своем возможном участии в грядущих выборах он не сказал.

Во время ПМЭФ-2017 в июне на вопрос корреспондента РБК Али Зивере о своем возможном выдвижении Путин ответил: «Аля, вам я расскажу отдельно!» На уточняющий вопрос журналистки «Когда?» президент ответил: «Когда будет время!»

От вопроса о вероятности своего участия в выборах главы государства в 2018 году во время традиционной «Прямой линии» Путин уклонился, сохранив интригу.

До этого, в феврале, источники РБК выяснили, что при подготовке к грядущим выборам ведется расчет на участие в них действующего президента. «Все исходят из того, что начальник [Путин] пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет», — заявлял один из источников. Второй — говорил, что «не сомневается» в участии Путина в выборах.

В марте 2015 года сам Путин в беседе с главой организации WorldSkills International Саймоном Бартли говорил, что не исключает, что в 2018 году место главы государства может занять другой человек. «Президентские выборы в России в 2018 году. Но я уверен, что, кто бы ни был тогда главой российского государства, он с удовольствием примет участие в этом мероприятии», — отмечал он.

На прочие неоднократные вопросы о новом президентском сроке Путин никогда не отвечал однозначно.

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Владимир Путин , Вячеслав Володин , выборы президента 2018
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