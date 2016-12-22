Голосование о включении в список на реновацию продлят на месяц

Жители многоквартирных домов смогут до 15 июля провести собрание собственников о вхождении в программу реновации. Об этом РБК сообщил источник в правительстве Москвы и подтвердил еще один собеседник в мэрии. Ранее власти утверждали, что собрание нужно провести до 15 июня, а протокол отправить в управу до 25 июня.
«Собственники домов, которые хотят, чтобы их включили в программу реновации, смогут провести собрание до 15 июля», - сказали в столичном правительстве.
2 мая мэрия опубликовала список из более чем 4,5 тыс. домов, в которых собственники квартир и наниматели по социальному найму могут проголосовать за вхождение в программу реновации. Голосование продлится до 15 июня. В тех домах, которые не попали в предварительный перечень, можно провести общее собрание собственников и отправить его протокол в управу. Жители могут как выразить желание войти в программу реновации, так и подтвердить свое нежелание участвовать в ней.
9 июня был опубликован список из почти 300 домов, собственники которых уже провели собрание и выразили желание войти в программу. Еще семь домов высказались на собраниях против сноса. Жители двух домов, попавших в первый список, заявили РБК, что не голосовали за реновацию.
Программа реновации ветхого жилищного фонда Москвы была объявлена в конце февраля на встрече мэра Сергея Собянина и президента Владимира Путина. Изначально предполагалось, что в нее войдут почти 8 тыс. домов общей площадью 25 млн кв.м., в которых проживают 1,6 млн человек.
14 июня в Госдуме состоится третье чтение законопроекта о столичной реновации в Госдуме. Ко второму чтению документ был сильно переработан. В частности, в проекте закона прописали, что под снос попадут серийные дома до девяти этажей, построенные в 1957-1968 годах, и «аналогичные по конструктивным характеристикам».