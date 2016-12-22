Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,74 EUR Нал. 64,18 63,57 USD Бирж. 56,88 -0,15 EUR Бирж. 63,76 -0,10 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1865,69 -0,94% РТС 1033,14 -0,80% Brent 48,06 -0,44% DJIA 21288,47 +0,25% Nasdaq 6206,67 +0,51% FTSE 7502,16 -0,13%
Высланных из Молдавии российских дипломатов заподозрили в работе на ГРУ
Лента новостей
В парламенте Молдавии предложили запретить показ зарубежных новостей 17:16, Политика Высланных из Молдавии российских дипломатов заподозрили в работе на ГРУ 17:14, Политика Полиция рассказала о стрельбе в Казачьем переулке в центре Москвы 17:04, Общество «Зенит» отказался отпустить своего футболиста в Италию 16:59, Спорт Структуры Алекперова заключили опцион на продажу ADR ЛУКОЙЛа на $47 млн 16:57, Бизнес «Интер РАО» потребовала от Грузии $125 млн из-за обесценивания лари 16:56, Бизнес В Совфеде рассказали об идее учредить в России День миротворца 16:52, Общество Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение продуктового эмбарго 16:29, Политика СМИ сообщили о стрельбе у здания банка в Казачьем переулке в Москве 16:14, Общество Экс-бухгалтер «Седьмой студии» обвинила следователя в обмане 16:11, Общество Олег Тиньков назвал лучший способ инвестировать 5 млн руб. 16:09, Финансы Задержанного в Москве оппозиционера Яшина арестовали на 15 суток 16:05, Политика Тиньков рассказал о встрече с Путиным за кружкой пива 15:59, Политика Bloomberg узнал о 39 пострадавших из-за атак «русских хакеров» штатах США 15:57, Политика Отцы и дети: с какой проблемой Навальный столкнулся 12 июня 15:53, Мнение В сети «МегаФона» произошел новый сбой 15:51, Технологии и медиа ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России 15:46, Экономика ВЦИОМ назвал долю выступающих против программы реновации москвичей 15:35, Общество Сборная Австралии разгромно уступила бразильцам перед Кубком конфедераций 15:32, Спорт СМИ узнали о российском следе в смерти информатора по «делу Магнитского» 15:30, Политика Кремль предупредил о поддельных сайтах с вопросами для Путина 15:19, Политика Гальперина арестовали за неповиновение полиции на акции в Москве 15:16, Общество Бизнес с разоблачением: как устроена экономика бюджетного стриптиз-клуба 15:16, Свое дело Учитель заявил об отказе Поклонской «лично» посмотреть фильм «Матильда» 15:07, Общество Владельцу корчмы «Тарас Бульба» предъявили обвинение в неуплате налогов 14:56, Бизнес Производители полимерных полов подписали меморандум о создании Ассоциации 14:42, Пресс-релизы Правозащитники попросили ФСБ раскрыть соглашения с другими разведками 14:34, Общество Эрдоган назвал изоляцию Катара «противоречащей исламским ценностям» 14:26, Политика
Высланных из Молдавии российских дипломатов заподозрили в работе на ГРУ
Политика, 17:14
0
Высланных из Молдавии российских дипломатов заподозрили в работе на ГРУ
Молдавская разведка считает, что пятеро высланных из страны российских дипломатов, были тайными агентами ГРУ и занимались вербовкой людей, сообщает Reuters. В МИД России эти сообщения назвали «пустой болтовней»

Молдавская разведка считает, что пятеро российских дипломатов, высланных из страны в прошлом месяце, были шпионами, которые вербовали людей для участия в конфликте на востоке Украины. Об этом агентству Reuters сообщил источник в молдавском правительстве и два дипломатических источника.

Собеседники рассказали, что все пятеро российских дипломатов были высланы из страны из-за их предполагаемой деятельности в качестве тайных агентов ГРУ.

Источники добавляют, что по данным молдавских спецслужб, вербовка людей проходила в Гагаузии. Затем, как считает молдавская разведка, людей направляли в тренировочные лагеря, расположенный в Ростовской области на юге России. Назвать количество завербованных российскими дипломатами людей источники не смогли.

Публикацию Reuters уже прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. «Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами», — приводит слова Карасина «РИА Новости». Дипломат отметил, что кто-то «специально пытается погнать информационную волну», используя «непростое внутреннее положение» в Молдавии, когда там «идет противоборство политических сил».

Карасин подчеркнул, что дипломаты занимались выполнением своих служебных обязанностей и участвовали в двусторонних контактах по военной линии.

29 мая молдавские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Им было предписано в течение 24 часов покинуть страну. Позднее премьер Молдавии Павел Филип объяснил, что пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата на основе информации спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдавии.

«Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — цитировало Филипа издание Publika.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: разведка , Молдавия , персоны нон-грата , ГРУ , дипломаты
Главное
В сети «МегаФона» произошел новый сбой Технологии и медиа
Материалы по теме
Додон созовет Совбез Молдавии из-за высылки российских дипломатов Политика
Премьер Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов Политика
В МИДе назвали высылку дипломатов из Молдавии «парадоксальной ситуацией» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку