Высланных из Молдавии российских дипломатов заподозрили в работе на ГРУ

Молдавская разведка считает, что пятеро российских дипломатов, высланных из страны в прошлом месяце, были шпионами, которые вербовали людей для участия в конфликте на востоке Украины. Об этом агентству Reuters сообщил источник в молдавском правительстве и два дипломатических источника.
Собеседники рассказали, что все пятеро российских дипломатов были высланы из страны из-за их предполагаемой деятельности в качестве тайных агентов ГРУ.
Источники добавляют, что по данным молдавских спецслужб, вербовка людей проходила в Гагаузии. Затем, как считает молдавская разведка, людей направляли в тренировочные лагеря, расположенный в Ростовской области на юге России. Назвать количество завербованных российскими дипломатами людей источники не смогли.
Публикацию Reuters уже прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. «Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами», — приводит слова Карасина «РИА Новости». Дипломат отметил, что кто-то «специально пытается погнать информационную волну», используя «непростое внутреннее положение» в Молдавии, когда там «идет противоборство политических сил».
Карасин подчеркнул, что дипломаты занимались выполнением своих служебных обязанностей и участвовали в двусторонних контактах по военной линии.
29 мая молдавские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Им было предписано в течение 24 часов покинуть страну. Позднее премьер Молдавии Павел Филип объяснил, что пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата на основе информации спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдавии.
«Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — цитировало Филипа издание Publika.