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Депутата Рады Парасюка заподозрили в нападении на генконсульство России
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Депутата Рады Парасюка заподозрили в нападении на генконсульство России
Украинский кризис, 11:06
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Депутата Рады Парасюка заподозрили в нападении на генконсульство России
СК подозревает украинского депутата Владимира Парасюка в причастности к организации нападения на генконсульство России и в надругательстве над флагом страны. В отношении него уже возбудили уголовное дело
Владимир Парасюк (Фото: РИА Новости)

Главное следственное управление СК России возбудило в отношении независимого депутата Верховной рады Владимира Парасюка уголовное дело. Сообщение размещено на сайте СКР.

В ведомстве считают, что в марте 2016 года Парасюк склонял собравшихся возле генконсульства России во Львове людей к нападению на российскую дипломатическую миссию. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и штрафа в размере до 500 тыс. руб.

Кроме того, СК указал, что продолжают расследовать уголовное дело по факту нападения на Генеральное консульство Российской Федерации (ст. 360 УК РФ) в городе Львове и надругательства над флагом России (ст. 329 УК РФ). Парасюк является фигурантом этого дела, однако его статус не указан, сообщили в ведомстве.

Владимир Парасюк — народный депутат Верховной рады Украины, активный сторонник Евромайдана и один из командиров добровольческого батальона «Днепр». Во время своей работы в украинском парламенте он неоднократно оказывался вовлечен в депутатские потасовки. Кроме того, депутат пнул сотрудника СБУ Василия Писного, когда посчитал, что его слова о Майдане оскорбительны. Он также является активным сторонником железнодорожной блокады Донбасса.

В марте 2016 года во время акции протеста возле российского генкосульства во Львове участники, которые требовали освободить Надежду Савченко, обвиненную в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, сорвали флаг со здания дипмиссии России и сожгли его. Всего в этой акции приняли участие около 250 человек.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Украина , Верховная рада , Владимир Парасюк , генконсульство России
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