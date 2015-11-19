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Депутат пнул сотрудника СБУ во время заседания в Верховной раде
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Депутат пнул сотрудника СБУ во время заседания в Верховной раде
Украинский кризис, 19 ноя 2015, 16:27
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Депутат пнул сотрудника СБУ во время заседания в Верховной раде

Народный депутат Украины Владимир Парасюк в ходе заседания антикоррупционного комитета Верховной рады ударил заместителя руководителя главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Василия Писного. Инцидент был показан в прямом эфире телеканала «112 Украина».

Парасюк ударил чиновника СБУ в прямом эфире
(Видео: 112 Украина)

Как указывает телеканал, Парасюк разозлился на слова Писного о Майдане. «Моя реакция говорит о том, что я не позволю оскорблять мою честь и достоинство. И не позволю оскорблять честь и достоинство такого явления, как Майдан. Я готов нести ответственность за поступок, который я сделал. Я не жалею о том, что я сделал», — приводит «112 Украина» слова депутата.

«И он [Писной] будет говорить, что сделал что-то для Майдана? Он даже там не был. Он приехал тогда, когда мы уже хоронили Небесную Сотню. Он тогда сидел в инертном состоянии и думал, что если выиграет [экс-президент Украины Виктор] Янукович, то пусть, если выиграет Майдан, сделаю себя сильным майдановцем. Это моя эмоциональная реакция. Я не позволю оскорблять меня и моих собратьев», — заявил Парасюк.

Избранный депутат Верховной рады Владимир Парасюк является одним из самых известных активистов Евромайдана. С началом конфликта в Донбассе он записался в добровольческий батальон «Днепр», в котором возглавил 4-ю роту. 31 августа 2014 года он попал в плен под Иловайском, получив пулевое ранение и открытую черепно-мозговую травму. Ополченцы освободили его через три дня в ходе обмена пленными.

Теги: Верховная рада , Владимир Парасюк , прямой эфир
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