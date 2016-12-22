Итоги осеннего губернаторопада: карта отставок
Отставки губернаторов, 18:11
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Итоги осеннего губернаторопада: карта отставок
Осенние перестановки в губернаторском корпусе — в одной картинке
12 октября Владимир Путин назначил главой Псковской области замполпреда президента в СЗФО Михаила Ведерникова вместо Андрея Турчака. Ранее источники РБК в Кремле рассказывали об отставке примерно десяти глав регионов в рамках курса на ротацию губернаторского корпуса. 11 октября источник РБК в Кремле сообщил, что последним отставленным губернатором в рамках этого этапа ротации регионального руководства станет Андрей Турчак.