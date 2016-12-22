Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,96 57,51 EUR Нал. 69,31 68,67 USD Бирж. 57,69 +0,47 EUR Бирж. 69,01 +0,60 USD ЦБ. 57,27 +0,10 EUR ЦБ. 68,55 -0,10 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2058,80 +0,72% РТС 1124,23 -0,22% Brent 54,25 +0,59% DJIA 22118,50 +0,28% Nasdaq 6444,80 +0,19% FTSE 7400,69 -0,17%
Посольство России потребовало извинений от журнала за оскорбление Путина
Лента новостей
Медведеву подарили российский смартфон 19:43, Технологии и медиа Презентация новых iPhone. Онлайн-трансляция РБК 19:40, Гаджеты Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 19:37, Партнерский материал Презент от президента: какие подарки дарил Владимир Путин 19:26, Фотогалерея  После запроса Поклонской возбудили дело о порче памятника Николаю II 19:11, Общество Думская оппозиция обойдется без отставок по итогам провала в Москве 19:07, Политика От РЖД потребовали обосновать расходы на перевозки в плацкартных вагонах 19:03, Бизнес Амбиции без технологий: сможет ли Россия сама строить заводы СПГ 19:00, Мнение Кадыров получил награду за укрепление международной безопасности 18:59, Политика Дания объявила о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге 18:54, Политика Тест: знаете ли вы своих сотрудников 18:52, РБК и Билайн Денежный канал: как Telegram превращается в площадку для бизнеса 18:48, Свое дело Посольство России потребовало извинений от журнала за оскорбление Путина 18:47, Политика Температура воздуха в центре Москвы побила рекорд 1932 года 18:46, Общество Москва не увидела перспектив возврата дипломатических объектов в США 18:41, Политика «Тверского стрелка» приговорили к пожизненному заключению 18:35, Общество США заверили в выполнении предписаний по сокращению числа дипломатов 18:21, Политика МВД рассказало о 100 тыс. участников крестного хода в Петербурге 18:12, Общество «Реал» оценил своего футболиста в €1 млрд 18:01, Спорт Взятка или премия: о чем говорят документы суда над Алексеем Улюкаевым 17:58, Мнение ФИФА назвала цену билетов на матчи ЧМ-2018 и дату начала продаж 17:53, Общество «РИА Новости» сообщили о поступлении звонков о «минировании» с Украины 17:45, Общество СМИ узнали об угрозе финансированию оборонзаказа России из-за санкций США 17:35, Политика Основатель LavkaLavka рассказал о визите прокуратуры в компанию 17:29, Бизнес Поклонская объяснила отказ от показа «Матильды» правом собственника 17:21, Политика Прокуратура предостерегла «Ашан» от введения соцаудита поставщиков 17:14, Бизнес Совет Ассоциации российских банков одобрил выход крупнейших банков 17:10, Финансы Греф прокомментировал возможность оформления паспортов Сбербанком 16:54, Экономика
Посольство России потребовало извинений от журнала за оскорбление Путина
Политика, 18:47
0
Посольство России потребовало извинений от журнала за оскорбление Путина
Возмущение дипломатов вызвал материал в журнале Focus, в котором обыгрывается то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак. Российская сторона ожидает извинения за «оскорбления» со стороны издания, заявили в посольстве
Владимир Путин (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Российские дипломаты назвали «безвкусным и глупым» материал немецкого журнала Focus, в котором президент Владимир Путин назван собакой, и обратились к официальному представителю правительства ФРГ Штеффану Зайберту. Свое возмущение материалом сотрудники дипмиссии выразили в Twitter.

«Журналу Focus это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно. Что это значит, Зайберт?» — говорится в публикации в соцсети.

К сообщению прикреплена фотография части материала издания. «Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина», — говорится в статье.

В разговоре с РБК руководитель пресс-службы посольства России в ФРГ Денис Микерин заявил, что надеется уже в ближайшее время увидеть реакцию Focus. «Хотелось бы услышать оперативно ответ. Скажем так, насколько совести им хватит», — заявил Микерин. По его словам, он не обращался напрямую в редакцию Focus по поводу статьи, хотя ранее у посольства уже были контакты с журналом.

«Сегодня активно задействованы соцсети, так что это можно считать прямым обращением. Одно дело, когда есть некие оценки в отношении политических лидеров, но мы не готовы терпеть оскорбления, высказанные в статье. Надеемся, что редакция проявит здравый смысл и политическую волю, а значит, выскажет свою позицию. Но иную позицию, кроме извинений за оскорбления, трудно представить», — отметил Микерин.

РБК направил официальный запрос в журнал Focus Online.

Материал, вызвавший возмущение дипломатов, был опубликован в №37 за 2017 год. На обложке анонсируется материал «50 доводов против Меркель». На фотографии, опубликованной российскими дипломатами, перед предложением про собаку стоит число 34.

Первые морды: домашние животные лидеров государств Еще 3 фото
Фотогалерея

В 2007 году Меркель встречалась с Путиным в Сочи, и во время протокольной съемки двух лидеров в комнату забежала лабрадор Кони, а канцлер Германии боится собак. Владимир Путин в январе 2016 года рассказывал, что не знал об этом и не хотел пугать канцлера. Он добавил, что извинился перед Меркель за произошедшее.

Авторы: Андрей Гатинский, Дмитрий Окрест, Егор Губернаторов.
Теги: СМИ , Владимир Путин , Германия , Ангела Меркель , Focus , журналистика , собака
Главное
ФИФА назвала цену билетов на матчи ЧМ-2018 и дату начала продаж Общество
Материалы по теме
Губернатор японской префектуры рассказал о подаренном Путиным коте Политика
Путин показал японским журналистам «строгую собаку» породы акита Политика
Путин пожаловался на «летающих собак» после поездки в Индию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку