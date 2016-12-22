Кремль начал формировать новый список доверенных лиц Путина

Кремль обратился к региональным властям с просьбой составить списки людей, которые могли бы стать доверенными лицами президента на выборах 2018 года. В списки просят включать новые лица и молодежь, рассказали источники РБК

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Формирование списков

Администрация президента начала предварительную подготовку к формированию списков доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2018 года. Просьба прислать фамилии людей, которые могли бы стать доверенными лицами, уже поступила в регионы, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

Предоставить фамилии потенциальных доверенных лиц попросили администрацию Сахалинской области, уточнил близкий к Кремлю источник РБК. Пожелания от Кремля поступили в Тульскую, Курганскую и Ярославскую области, сказал еще один источник РБК, близкий к администрации президента. Собеседник, близкий к руководству одного из регионов, добавил, что конкретных критериев, по которым следовало бы подбирать возможных доверенных лиц, нет. «Просили только, чтобы это были не те люди, что в прошлый раз [на президентских выборах 2012 года], а новые», — сказал он. Задача была поставлена в августе, регион уже отправил свой список, уточнил собеседник РБК. Назвать фамилии тех, кто туда вошел, он отказался.

Составление списков доверенных лиц РБК подтвердил и источник, близкий к руководству Дагестана. «Администрация республики отправила свои списки в Москву, в нем порядка 10–12 фамилий. Это известные и уважаемые в Дагестане люди, представителей власти там нет. Списки пока не утверждены, и называть какие-то конкретные фамилии еще рано», — сказал собеседник РБК.

«Просят находить медийных лиц и отбирать в том числе представителей молодежи», — сообщил о пожеланиях Кремля другой собеседник, близкий к администрации президента. Просили найти узнаваемых лидеров общественного мнения, не чиновников и не депутатов, рассказал собеседник в руководстве еще одного региона.

Количество тех, кого следует включить в списки, по информации источников, опрошенных РБК, варьируется от трех до двадцати человек.

За составление списков отвечают вице-губернаторы по внутренней политике, сказали два собеседника РБК — близкий к Кремлю и руководству одного из субъектов.

Путин в начале августа заявил, что подумает о своем участии в выборах в 2018 году. В начале июля источники РБК сообщили, что Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. В Кремле вариант с самовыдвижением Путина считают приоритетным, так как президент имеет серьезную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка «Единой России», рассказывали РБК два федеральных чиновника.

Без спешки

Информацию о том, что федеральный центр приступил к предварительному формированию списков доверенных лиц, РБК подтвердил федеральный чиновник: «Составляем потихоньку, спешки никакой нет», — заявил он.

Cогласно закону «О выборах президента» кандидат может назначить до 600 доверенных лиц. Партия, которая выдвинула кандидата, имеет право назначить еще до 100 доверенных лиц. Доверенными лицами запрещено быть гражданам, которые являются кандидатами на выборах любого уровня, главам местных администраций, лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, и работникам аппаратов избирательных комиссий. Лица, которые находятся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами только при условии ухода в отпуск на период кампании. Задача доверенных лиц — вести агитацию в пользу своего кандидата.

На выборах 2012 года у Владимира Путина было 499 доверенных лиц — преимущественно педагоги, врачи, спортсмены и деятели культуры. Среди них футболисты Игорь Акинфеев, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, певцы Надежда Бабкина, Николай Расторгуев и Стас Пьеха, режиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук, актер Михаил Боярский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, ресторатор Аркадий Новиков, модельер Валентин Юдашкин, ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович, писатель Эдуард Багиров, издатель и медиапродюсер Константин Рыков.

Несколько доверенных лиц президента позже заняли высокие посты. Ректор Национального исследовательского технологического университета МИСиС Дмитрий Ливанов стал министром образования, профессор МГИМО Владимир Мединский — министром культуры, начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских — полпредом президента в Уральском федеральном округе, председатель «Деловой России» Борис Титов — уполномоченным президента по делам предпринимателей.

«Среднее «доверенное лицо» ничего не добавляет президенту, а скорее наоборот — повышает свой статус за счет него», — считает политолог Аббас Галлямов. В основной своей массе набирают не столько реальных лидеров общественного мнения, готовых честно коммуницировать с населением, сколько лояльных начальников из разных секторов, которые не хотят идти в народ, уверен он.

«Обычно при опросах социологи спрашивают, чье мнение могло бы повлиять на электоральный выбор респондента. Мнение референтных (известных) людей — один из инструментов кампании», — пояснил РБК политолог Константин Калачев. Но для президентской кампании в стране, где вся политическая система живет под зонтиком рейтинга одного человека, важны не столько призывы проголосовать за и без того популярного кандидата, сколько совмещение призывов поддержать лидера с призывами прийти на выборы, продолжает он: «Кампания народной поддержки кандидата — это часть обязательной программы, в идеале можно ждать синергетического эффекта. В реальности хорошо, если доверенные лица никого не оттолкнут».

Значение доверенных лиц особенно высоко там, где главы регионов и городов непопулярны, но проблема в том, что в ряде субъектов среди раскрученных людей одни политики, отмечает эксперт. А нужны, по его словам, лидеры профессиональных и социальных сред, моральные авторитеты, которые в дефиците.