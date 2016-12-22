Порошенко назвал условие проведения нового референдума в Крыму

По словам украинского президента, «невозможно провести референдум под дулами русских танков». В Киеве готовы рассмотреть вопрос нового голосования по статусу полуострова только при условии его возвращения в состав Украины

Петр Порошенко (Фото: Thibault Camus / AP)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Крыму невозможно провести свободный референдум, пока полуостров остается оккупированным, передает телеканал «112 Украина».

Отвечая на вопрос, заданный на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, поддержит ли Украина новый референдум, Порошенко заявил, что «готов на все, что будет соответствовать нормам украинской Конституции». Основной документ регламентирует как местные, так и общенациональные референдумы, пояснил он.

«Но перед тем, как мы начнем это обсуждать, Крым должен вернуться под суверенитет Украины. Далее мы готовы провести любые переговоры и запускать любые демократические процессы с нормами украинской действующей Конституции», — заявил президент Украины.

Пока полуостров находится в составе России, референдум невозможен, добавил он. «Сможете себе представить проведение референдума оккупированных Судет в 1939 году? Сейчас это то же самое. Невозможно провести референдум под дулами русских танков. Это не референдум. Это не имеет никакого отношения к демократии. Крым должен быть возвращен на Украину», — подчеркнул он.

Также Порошенко выступил с речью на пленарном заседании ПАСЕ. В ней он неоднократно затрагивал тему «оккупированного Россией Крыма». В частности, президент Украины заявил, что Москва «применяет [на полуострове] худшие практики советской репрессивной машины». Порошенко также отказался считать Крым «завершенным делом». Полный текст речи размещен на сайте президента Украины.

В марте 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума, на который вынесли вопрос о необходимости отделения полуострова от Украины. Киев и западные страны не признали итоги референдума и обвинили Россию в аннексии Крыма. Также после этого ряд стран ввели в отношении Москвы санкции. Россия все обвинения отвергает и заявляет, что присоединение полуострова было «волеизлиянием крымского народа». Также в Кремле заявляли, что не пойдут ни на какую сделку по этому вопросу ради отмены санкций, в частности не будут соглашаться на предложения Украины о проведении всеукраинского референдума о передаче Крыма в долгосрочную аренду России.