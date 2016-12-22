Мадрид потребовал от Барселоны разобраться с решением о независимости

Премьер Испании Мариано Рахой потребовал от властей Каталонии разрешить противоречие между словами каталонского лидера, отложившего отделение региона, и подписанной им декларацией о независимости

На утреннем заседании правительство Испании согласилось направить запрос властям Каталонии, чтобы выяснить, объявили они независимость или нет. Об этом в среду, 11 октября, по итогам заседания кабинета заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. По его словам, формальный запрос нужен, чтобы разрешить «путаницу, созданную вчерашними событиями в Каталонии».

Накануне вечером, 10 октября, президент Женералитата (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон выступил перед региональным парламентом с речью, посвященной итогам референдума о независимости. Референдум прошел 1 октября, на нем 90% проголосовавших поддержали отделение от Испании (явка составила в 43%).

Пучдемон заявил, что народ сделал его лидером, желая независимости, и подтвердил планы отделения от Испании. В то же время он приостановил действие результатов референдума, объяснив это необходимостью провести переговоры с Мадридом до окончательного отделения от королевства.

Сразу после выступления Пучдемон и лидеры правящей в Каталонии коалиции подписали «декларацию независимости», которая объявляет о создании Каталонской республики. По информации Reuters, в силу этот документ пока не вступил, для этого его нужно вынести на голосование в парламенте, однако в текст это положение не прописано, и вопрос о том, провозглашает регион независимость немедленно или нет, не ясен. В тексте также выражается желание «вести переговоры с Испанией без учета условий прошлых соглашений для пользы обеих сторон и на равных условиях».

«Если Пучдемон уважает законность, он должен завершить период неопределенности и вернуться в правовое поле», — заявил в среду Рахой. По словам премьера, разъяснение ситуации необходимо перед любыми дальнейшими шагами. В частности, перед активацией ст. 155 испанской Конституции.

Эта статья гласит, что если один из регионов нарушает Основной закон страны или предпринимает действия в ущерб государственным интересам Испании, Мадрид может в принудительном порядке «принять любые меры в рамках закона для выполнения регионом своих обязательств». Например, Рахой может приостановить действие каталонской автономии и ввести режим прямого управления. С момента принятия Конституции в 1978 году эта статья не применялась ни разу.