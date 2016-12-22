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Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в России
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Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в России
Политика, 13:40
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Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в России
По словам главы МИДа, российские власти намерены привести условия работы дипломатов двух стран к полному паритету. Ранее Путин говорил, что для этого следует сократить персонал дипмиссии США еще на 155 человек
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Власти России намерены привести к полному паритету число российских дипломатов в США и американских в России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, это станет ответом на действия властей США, добившихся закрытия генконсульства России в Сан-Франциско для уравнивания числа консульств двух стран.

«Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в Соединенных Штатах, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», — сказал Лавров на пресс-конференции в Аммане.

Глава МИД напомнил, что ранее Россия «попросила» США сократить число своих дипломатов до 455 человек, уравняв численность персонала дипмиссии с общим числом работающих на территории США российских дипломатов. При этом в подсчете были учтены и те россияне, которые работают при Организации Объединенных Наций (ООН) и не имеют отношения к посольству в США.

«Мы включили в эту общую цифру, в этот потолок всех, кто работает в представительстве Российской Федерации при ООН. Что, сами понимаете, является отдельной темой и не касается двухсторонних отношений», — пояснил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что достижения полного паритета по числу сотрудников дипмиссий обеих стран численность персонала американской следует сократить еще на 155 человек, по числу россиян, работающих в ООН.

«Мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — сказал Путин 5 сентября на пресс-конференции в Китае.

Тогда же глава государства заявил, что решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско было принято властями США «в хамской манере» и пообещал подать на них в суд.

Путин пообещал подать в суд на США из-за нарушения прав России
Политика

Российское генконсульство в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября 2017 года по требованию Госдепартамента США, одновременно со зданиями торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Требование закрыть эти объекты власти США назвали ответом на сокращение численности персонала своей дипломатической миссии в Москве, предпринятое по требованию российских властей.

О решении сократить с 1 сентября численность сотрудников американской дипмиссии в России на 755 человек (до 455), а также закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве было объявлено в конце июля 2017 года.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что очень благодарен президенту России Владимиру Путину за его решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России, поскольку это поможет уменьшить расходы на зарплаты дипломатам.

США приостановят выдачу виз россиянам
Политика

Позднее посольство США приостановило выдачу россиянам виз, которая была возобновлена 1 сентября, однако лишь в посольстве в Москве. Выдача виз в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке прекращена, в этих городах теперь нельзя даже пройти собеседование на визу.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: США , МИД России , Сергей Лавров , дипмиссия
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