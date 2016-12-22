Собянин увидел перемены в политическом ландшафте Москвы после выборов

Хотя члены правящей партии выиграли в большинстве районов столицы, «политический ландшафт стал более разнообразным», отметил мэр Москвы. В ЦИК заявили, что самовыдвиженцы занимают третье место после «Единой России» и «Яблока»

Сергей Собянин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил прошедшие в столицы муниципальные выборы как честные и конкурентные. Он заявил, что члены партии «Единая Россия» набрали «более 75% мандатов», но также отметил, что «политический ландшафт отдельных районов стал более разнообразным». Такую оценку выборам он дал на свой странице «ВКонтакте».

«Поздравляю всех избранных депутатов с победой вне зависимости от их политических взглядов. Желаю им успеха», — добавил мэр.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил, что по предварительным данным кандидаты от единороссов получили 76,83% мандатов на выборах в Москве, передает «Интерфакс». Всего на выборах «разыгрывались» 1502 мандата. Второй результат, предварительно, показали кандидаты от партии «Яблоко», добавил он, они получили около 11,7% мандатов.

«Что интересно, на третьем месте самовыдвиженцы — 7,2%», — добавил он. Другие партии, включая КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и ПАРНАС, набирают пока что менее 3%.

Горбунов в связи с таким результатами отметил, что политические пристрастия москвичей меняются.

Муниципальные выборы в Москве прошли 10 сентября.

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