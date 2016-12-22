Неявочным порядком: как прошла «репетиция» президентских выборов

На выборах глав регионов за исключением Свердловской области и на голосованиях в гордумы снизилась явка, подсчитал РБК. Партии жалуются на технологии «сушки» выборов. Эксперты называют их репетицией перед президентскими

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Низкая явка

Единый день голосования в регионах прошел без интриги. Во всех 16 субъектах, где избирали губернаторов, победили единороссы, которые были назначены президентом временно исполняющими обязанности глав регионов до выборов. «Единая Россия» также лидирует на выборах во всех региональных парламентах и городских советах.

Главной особенностью прошедших выборов стало снижение интереса россиян к ним в подавляющем большинстве регионов и практически на всех уровнях, следует из данных по явке.

В 15 регионах из 16, где выбирали губернаторов, явка избирателей была ниже, чем на прошлых аналогичных выборах. Определенный рост продемонстрировала только Свердловская область, но и там разница составила лишь 1%.

Ниже явка оказалась и по сравнению с выборами в Госдуму в прошлом году: так, в Мордовии, поставившей на этих выборах рекорд по явке, голосовать за депутатов Госдумы пришли 83%. На губернаторских выборах в этом году явка составила 71%.

Сильно упала явка на уровне выборов в городские советы. На выборах Кировской гордумы в 2012 году голосовало 59,26% избирателей, а сейчас только 23%. Аналогичная ситуация в Омске (56% против 21% соответственно), Пскове (23% против 59%) и Твери (20% против 24%), где также избирали депутатов городских советов.

Лучше ситуация с явкой — на выборах​ регионального уровня. Явка в этом году оказалась выше в Северной Осетии — Алании (57% против 45%), в Пензенской области (51% против 49%), Саратовской области (55% против 47%), Сахалинской области (26% против 25%). Явка просела по сравнению с предыдущими выборами того же уровня только в Удмуртии (35% против 41%) и Краснодарском крае (42% против 45%).

Низкая явка говорит об отсутствии интереса и реальной политической конкуренции, заявил ранее РБК депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Отсутствие интереса к голосованию он связывает и с датой выборов, которые выпали на начало осени: «Врагами явки стали дачи и огороды, на них задерживаются избиратели». Снижение явки на руку партии власти, поскольку «Единая Россия» получает голоса за счет «мобилизации» бюджетников, сказал РБК глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Коммунисты, утверждает он, будут ставить вопрос в Думе о необходимости переносить выборы на декабрь или март.

Генеральная репетиция

Результаты выборов глав регионов продемонстрировали поддержку курса на обновление губернаторского корпуса, ранее рассказал РБК близкий к Кремлю источник. В семи регионах — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии — жители выбрали новых губернаторов, назначенных президентом минувшей зимой и весной. Результаты голосования, утверждает источник, показывают, что у избирателей высокие ожидания от «новичков», которых эксперты ранее назвали «молодыми технократами».

Участники выборов и эксперты называют прошедшую региональную кампанию репетицией перед президентскими выборами в марте 2018 года. Администрация президента в ходе прошедшего голосования отрабатывала избирательные технологии, которые могли бы быть использованы в марте, уточнил в беседе с РБК секретарь ЦК КПРФ, экс-депутат Госдумы Сергей Обухов. «У каждого региона был свой типаж — безальтернативная Бурятия [где сняли сильного кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева], лотерея с холодильниками и миксерами в Свердловске, конкурентные выборы в Кирове: они [в Кремле] смотрели, какая технология лучше», — сказал он РБК.

«Репетиция» в регионах нужна была как раз для того,​ чтобы избежать возможных проблем на выборах президента, полагает политолог Михаил Виноградов. Было пожелание со стороны федеральной власти явку не разгонять, поэтому драматизма по поводу интереса к выборам не возникнет, считает он. «Ключевая задача федеральной власти — избежать проблем на президентских выборах, чтобы не возникло «административного изнасилования» и люди не разозлились на выборы. Стоит задача сделать президентские выборы чистыми, значит, не надо давать повод для использования таких спорных технологий, как привод избирателей», — пояснил эксперт РБК.​

«На этих выборах отрабатывали новые технологии, но в первую очередь была задача «подсушить» внимание к выборам, чтобы не распылять интерес избирателя перед президентской кампанией», — полагает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

По его прогнозу, на выборах главы государства явка, наоборот, будет «всячески нагоняться», в том числе при помощи нового механизма голосования без открепительных. Вместо них власти ввели механизм включения гражданина в список избирателей по месту его нахождения в день голосования по предварительно поданному заявлению. Кроме того, Кремль будет продвигать тезис, что президент — «центр всего происходящего в стране» — и кампания по выборам главы главы государства на контрасте с региональными выборами будет выглядеть намного интереснее, объяснил Миронов.