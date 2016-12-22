Российские дипломаты рассказали о «перенарезке» консульских округов в США

Из-за закрытия генконсульства в Сан-Франциско необходимо перераспределить консульские округа на территории США. Это не отвечает интересам ни российских, ни американских граждан, полагают российские дипломаты

Здание генконсульства РФ в Сан-Франциско (Фото: Eric Risberg / AP)

После закрытия властями США генерального консульства России в Сан-Франциско оставшиеся консульские округа будут перераспределены. Это приведет к росту нагрузки на другие консульства, расположенные в Северной Америке, заявил агентству «РИА Новости» генконсул в Хьюстоне Александр Писарев.

Он отметил, что генконсульство в Сан-Франциско было одним из старейших в российской дипмиссии. В его консульский округ входил штат Калифорния, где, по словам Писарева, живет большое количество граждан России. «Теперь станет вопрос о «перенарезке» консульских округов, и все, что раньше входило в консульский округ Сан-Франциско, будет передано в консульские округа других генконсульств. Эта работа сейчас уже ведется», — заявил Писарев.

Консул заявил, что из-за закрытия одного из учреждений нагрузка на другие консульства возрастет. «Понятно, что любое закрытие загранучреждения не в интересах рядовых граждан — ни наших, ни американских», — добавил дипломат. Он также подчеркнул, что Россия не намерена создавать «искусственных препятствий» в получении российской визы гражданами США.

По информации на сайте посольства России, в США действовали четыре генконсульства и консульский отдел при посольстве в Вашингтоне, они образовывали пять консульских округов. Консульства были расположены в Сан-Франциско, Сиэтле, Хьюстоне и Нью-Йорке.

Госдеп США объявил о закрытии консульства в Сан-Франциско 31 августа, дипломаты назвали это ответной мерой не решение Москвы о сокращении численности дипмиссии США в России. В Вашингтоне пояснили, что решение о закрытии консульства принято «в духе паритета».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что власти США «громят» отношения между двумя странами, а закрытие консульства назвал «рейдерским захватом».

Российская сторона несколько раз сообщила о том, что после закрытия генконсульства в нем проводились обыски и другие «неизвестные работы». В частности, 6 сентября МИД обвинил сотрудников силовых ведомств в США в том, что они «хозяйничают» на территории диппредставительства. В Госдепе назвали такие обвинения ложными.

Президент Владимир Путин, комментируя обыски, заявил, что они были проведены «в хамской манере», и поручил внешнеполитическому ведомству обратиться с иском в суд.