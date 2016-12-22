Линия партии: за кого россияне отдали голоса на выборах

Центризбирком и оппозиция отчитались об отсутствии нарушений на региональных выборах, а единороссы — о победе. Эксперты главной проблемой называют низкую явку, которая говорит об отсутствии интереса россиян к политике

Единый день голосования в Омске (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Нарушений не нашли

Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) еще до официального закрытия избирательных участков в большинстве регионов заявили, что ходом голосования довольны. Комиссия не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на результат, сообщила журналистам в воскресенье, 10 сентября, секретарь ЦИК Майя Гришина,

В единый день голосования в 16 регионах состоялись выборы губернаторов, в шести выбирали региональные парламенты, 11 региональных центров выбирали депутатов городских дум. Всего же в воскресенье в России прошло 5810 избирательных кампаний различного уровня, в том числе довыборы депутатов Госдумы по двум регионам и муниципальные выборы в Москве.

Об отсутствии серьезных нарушений сказал РБК и член ЦИК Александр Клюкин. «Пока опасения не подтверждаются, серьезных нарушений нигде нет», — сказал он.

Основные нарушения фиксируются, как правило, после закрытия избирательных участков, но о том, насколько они серьезны, можно будет сказать только ближе к утру понедельника, заявил РБК депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Как рассказал РБК его коллега по Госдуме Михаил Емельянов, справедливороссы планируют обжаловать результаты выборов в законодательное собрание Краснодарского края. «Нами были зафиксированы «карусели» и недопуск наших наблюдателей, готовим жалобы в ЦИК и планируем обращаться в суд», — сказал он.

Об отсутствии серьезных нарушений говорят и в ЛДПР, это подтвердил РБК депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Отсутствие на момент окончания выборов крупных скандалов, связанных с фальсификациями и другими нарушениями, Дегтярев связывает с сигналами из Кремля.

Как ранее сообщал РБК, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в ходе встречи с представителями политических партий в минувший понедельник заявлял, что люди не должны сомневаться в легитимности региональных выборов, потому что иначе могут возникнуть сомнения и в прозрачности президентских выборов в марте 2018 года. Кириенко отмечал, что, если в результатах региональных выборов будут сомнения, то их могут отменить, рассказывали источники РБК.

Грубых нарушений действительно мало, отмечает политолог Аббас Галлямов. «Похоже, что требование Кремля провести единый день голосования чисто сработало. Основные нарушения связаны с досрочным голосованием в некоторых регионах — например, в Приморье», — говорит он. В пятницу, 8 сентября, стало известно, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский разослал телеграммы первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой «принять меры для устранения допущенных нарушений» в приморском Находкинском городском округе (письма есть в распоряжении РБК).

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко в своем письме (также в распоряжении редакции) Кириенко обращает внимание на «факты массового подкупа и подвоза избирателей для досрочного голосования​ на выборах депутатов думы Находки

В целом же, уточняет Галлямов, власти могут себе позволить провести голосование без нарушений — политической конкуренции нет, поэтому вполне можно побеждать честно, полагает эксперт.

Единый день голосования в Гвардейске Калининградской области (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В условиях резкого сокращения реальной конкуренции никакой потребности активно злоупотреблять с подключением админресурса на этих выборах не было, сказал РБК политолог Александр Кынев. Интрига есть только на муниципальных выборах в Москве, именно на них фиксируются почти все скандалы, отмечает он. Больше всего жалоб на московских выборах было на аномально популярное надомное голосование. Самый громкий скандал, связанный с муниципальными выборами, случился из-за попавшего в сеть видео, на котором замглавы управы Ново-Переделкино обсуждает подтасовки. За день до голосования мэр Москвы Сергей Собянин уволил все руководство управы Ново-Переделкино и сменил всех глав участковых избирательных комиссий в этом районе.

Во всем виноваты огороды

​​Ключевой проблемой состоявшихся выборов всех уровней, от губернаторских до муниципальных, опрошенные РБК политики и эксперты называют низкую явку. По мнению Шеина, потеря интереса избирателей к голосованию — это тенденция, которая, скорее всего, сохранится и на президентских выборах в марте 2018 года. «На этих выборах мы наблюдаем деполитизацию населения», — сказал он.

Низкая явка говорит об отсутствии интереса и реальной политической конкуренции, считает депутат от ЛДПР Дегтярев. «Но врагами явки стали дачи и огороды, на них задерживаются избиратели», — считает парламентарий.

По словам главы юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, в целом по России явка составила порядка 20%. «Это, конечно, не выборы, а издевательство, — заявил он. — Это одна из технологий «Единой России», которая «сушит» избирателей, они не приходят, а свои голоса партия власти получает за счет бюджетников». КПРФ будет ставить вопрос в Думе о необходимости переносить выборы на декабрь или март, сказал РБК Соловьев.

Как голосовали регионы

На момент сдачи материала наибольшая явка, по данным ЦИК, на губернаторских выборах была зафиксирована в Мордовии — 71,18%, где на новый срок выдвинулся действующий губернатор Владимир Волков. На втором месте Белгородская область, где на участки пришли 47,45% избирателей. На третьем месте Саратовская область, где явка превысила 46%. Меньше всего избирателей — 22,56% — пришли на участки на выборах в Томской области — там в губернаторы выдвинулся врио главы региона Сергей Жвачкин. Не превысила 25% явка в Карелии, где в губернаторы баллотировался экс-глава службы судебных приставов Артур Парфенчиков. 25% избирателей пришли на участки в Новгородской области, где свои первые выборы в качестве врио губернатора проводил недавно назначенный на эту должность Сергей Никитин, возглавлявший до этого Агентство стратегических инициатив.

Ситуация с явкой в каждом регионе — индивидуальная, указывает политолог Константин Калачев. Так, баллотирующийся в губернаторы Белгородской области Евгений Савченко, бессменно занимающий пост главы региона с 1993 года, по словам эксперта, «действительно популярен среди избирателей». Другая ситуация в Саратовской области, где на явку и на результат губернатора Валерия Радаева в большей мере повлиял авторитет спикера Госдумы Вячеслава Володина (начинал карьеру в Саратове), «который там даже популярнее, чем губернатор».

При этом Мордовию эксперт называет «территорией избирательной аномалии» и сомневается, что такая явка была абсолютно чистой.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Низкую явку власти пытались компенсировать спецтехнологиями по приводу определенных категорий избирателей, сказал РБК политолог Александр Кынев: это или голосование по приказу начальника, или стимулирование лотереей, как было на выборах, скажем, в Екатеринбурге. По данным «Ведомостей», в столице Свердловской области избирателей завлекали лотереями, в которых предлагали выиграть смартфон или автомобиль. «Выборы превратились в соревнование, кто сможет больше привести своих избирателей за руку», — полагает Кынев.

Впрочем, эти выборы показали, что никакие стимуляторы в виде подачек и административного привода не работают, очевидно, что дату голосования 10 сентября нельзя компенсировать даже массовой раздачей призов, считает Кынев.

Выиграли единороссы

Во всех регионах, где проходили губернаторские выборы, по предварительным данным ЦИК, лидируют действующие главы регионов. В Бурятии с 87,5% голосов безоговорочно побеждает врио главы республики Алексей Цыденов; в некоторых районах республики рейтинг Цыденова доходит до 95%. Его соперники — выдвиженец «Коммунистов России» Бато Багдаев и представитель ЛДПР Сергей Дорош — набирают только 5,2 и 4,4% соответственно.

Избирательная комиссия Томской области также опубликовала первые предварительные результаты досрочных выборов губернатора. По состоянию на 22:00 по местному времени врио губернатора Сергей Жвачкин набирает 56,36% голосов. Но там показал высокий результат кандидат от оппозиции, депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко, набравший 21,1%.

По словам источника в руководстве «Единой России», в партии ставили задачу победить на всех выборах в заксобрания регионов и городские думы, и по предварительным результатам партия «побеждает везде». По его оценкам, у единороссов — если сложить вместе количество кандидатов, прошедших по спискам и по округам, — нигде не будет меньше 50% мандатов. «Наши кандидаты провели почти 27 тыс. встреч за время кампании, в то время как наши оппоненты все летом отдыхали», — заявил собеседник РБК.

Во время прямого включения с регионами Дальнего Востока, которое прошло в штабе «Единой России» в Москве, представитель сахалинского отделения партии сообщил, что по результатам обработки 61% бюллетеней результат единороссов составил 48%, примерно в десяти из 14 одномандатных округов побеждали кандидаты от «Единой России».

Секретарь Приморского отделения партии власти Валентин Шуматов сообщил во время прямого включения, что по результатам обработки 50% бюллетеней «Единая Россия» по спискам набирала 41,5% голосов. Также она выигрывала в десяти из 17 одномандатных округов.​