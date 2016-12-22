Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами Лермонтова

На Украине 11 июня вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом. Петр Порошенко поздравил с этим событием граждан своей страны строчками из стихотворения Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия...»

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии-концерте по случаю вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом процитировал стихотворения русских классиков Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. Как сообщает пресс-служба украинского лидера, концерт проходил вечером, 10 июня, на Европейской площади в Киеве, за несколько часов до официального вступления в силу безвизового режима с ЕС.

«Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков», — обратился Порошенко к собравшимся.

Президент сравнил настроение украинцев с предновогодним настроением. При этом как отметил, украинский президент, данное событие означает «гораздо больше, чем начало нового года». «Ибо мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «русским миром», — сказал он.

После этого Порошенко процитировал Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

Затем, как сообщает пресс-служба украинского президента, глава государства «отдельно обратился к русским, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод» и напомнил слова другого русского классика Александра Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена».

Уже позднее, после того как наступило 11 июня, Порошенко вновь поздравил украинцев на своей странице в Twitter. «Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!», — написал он.

Власти Украины и ЕС подписали окончательное соглашение о введении безвизового режима 17 мая. Безвизовый режим дает украинцам право пребывания на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. В остальных случаях украинцам понадобится виза.