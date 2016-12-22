Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,86 EUR Нал. 68,66 68,16 USD Бирж. 57,93 -0,40 EUR Бирж. 68,40 -0,10 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 4866,58 +101,04 ММВБ 2086,91 -0,45% РТС 1134,86 +0,21% Brent 56,56 +1,42% DJIA 22815,29 +0,24% Nasdaq 6583,89 +0,06% FTSE 7538,27 +0,40%
Появилось видео реакции жителей Каталонии на решение по независимости
Лента новостей
В ФБК заявили об исполнении требований суда по фильму «Он вам не Димон» 22:00, Политика Обвинение рассказало об устройстве банды Шакро Молодого 21:45, Общество Кадыров исключил появление анонимных Telegram-каналов в Чечне 21:44, Политика Расходы на реновацию составят 63% дефицита бюджета Москвы 21:30, Политика В России утвердили стандарты заправок для электромобилей 21:24, Технологии и медиа Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Ираном 21:05, Спорт Киев ответил на предложение президента Чехии отдать Крым России за плату 20:59, Политика Автор колонки в «Коммерсанте» прокомментировал иск «Роснефти» к газете 20:48, Общество Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости 20:46, Политика Власти Москвы спрогнозировали выход столичной экономики из стагнации 20:28, Экономика Минобороны направит призывников служить на кораблях Северного флота 20:23, Общество В Барселоне перенесли на час заседание парламента 20:15, Политика Поклонская попросила Чайку запретить «Христианское государство» в России 20:02, Общество Инвестиции за океан: как выйти на фондовый рынок США 20:02, Деньги Горбачев увидел в России «много своих Каталоний» 19:41, Общество Бюджетная дыра: почему Путин поменял ивановского губернатора 19:28, Политика В Москве осудили четырех фигурантов дела сообщества «Смотра.ру» 19:24, Общество Слишком горячая линия: почему Россия и США могут столкнуться в Сирии 19:23, Мнение Отец «пьяного мальчика» потребовал моральной компенсации в 10 млн руб. 19:17, Общество Из Пушкино приостановили вывоз мусора из-за конфликта с подрядчиком 19:10, Общество Арендаторы «Синдики» сообщили о нескольких очагах возгорания в ТЦ 19:06, Общество Сбербанк заподозрил руководство «Юлмарта» в мошенничестве 19:05, Бизнес В Тунисе российские туристы попали в ДТП 19:05, Общество Футбол. Товарищеский матч. Россия — Иран. Онлайн 19:00, Спорт Акции UC Rusal продадут с дисконтом в 5–7,5% 18:59, Бизнес Минобороны опубликовало видео ударов по боевикам в Дейр-эз-Зоре 18:54, Политика В Генпрокуратуре рассказали о выплатах от «дочки» HSBC по делу Браудера 18:50, Бизнес Dow Jones по ошибке объявил о покупке Google компании Apple 18:50, Бизнес
Появилось видео реакции жителей Каталонии на решение по независимости
Каталония хочет независимости, 22:26
0
Появилось видео реакции жителей Каталонии на решение по независимости
Жители Каталонии, которые собрались у парламента, встретили аплодисментами речь главы правительства Пучдемона об идее отложить провозглашение независимости. На видео РБК видно, как жители аплодируют и обнимаются друг с другом

Видео: Анастасия Юдицкая / РБК

Видеоролик был записан в парке Сьютаделья, который находится рядом со зданием регионального парламента Каталонии. В нем вечером 10 октября с речью выступил ​глава женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон. Трансляция выступления велась на экране, установленном в парке. Во время своей речи глава правительства объявил о том, что власти отложат провозглашение независимости.

На снятых кадрах видно окончание речи Пучдемона, где он говорит, что власти Каталонии будут вести длительный диалог с властями Испании, который «займет много недель». В конце выступления он заявил, что можно было бы сделать «Каталонию отдельным государством», однако «мы не сумасшедшие, не преступники, не мятежники».

После этих слов собравшиеся у экрана стали аплодировать и приветствовать слова Пучдемона и обниматься друг с другом. После этого некоторое время они скандировали лозунги, а позже начали расходиться.​

О том, что Каталония приостанавливает действие результатов референдума о независимости Карлес Пучдемон заявил во время выступления перед каталонским парламентом ранее 10 октября. Он объяснил такое решение необходимостью длительного диалога с Мадридом.

Видео: Анастасия Юдицкая / РБК

Он также отмечал, что власти Каталонии организовали референдум вопреки протестам Мадрида, чтобы «выполнить свои обещания». В 2014 году в Каталонии был проведен консультативный опрос населения, по итогам которого 80% жителей высказались за независимость. «Мы пытались следовать испанской Конституции, подали запрос на проведение референдума, но нам было отказано. По сути, это унижение», — подчеркнул Пучдемон.

Шаткая независимость: как Каталония и Мадрид могут выйти из тупика
Политика

Выступление Карлеса Пучдемона, запланированное после объявления 6 октября итоговых результатов референдума, неоднократно откладывалось. Последнюю отсрочку — 10 октября выступление задержалось на один час — пресс-служба каталонского правительства объяснила необходимостью посовещаться с руководством парламентских фракций и неназванными «международными посредниками».

Фото: Анастасия Юдицкая / РБК

Референдум о независимости в Каталонии состоялся 1 октября. По его итогам 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение региона от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой 9 октября сказал, что Каталония не отделится от страны. «Единство» сохранится, и правительство сделает все в рамках законодательства, чтобы не допустить распада, говорил он.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: видео , Каталония , реакция , Карлес Пучдемон
Главное
Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости Политика
Материалы по теме
Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости Политика
Шаткая независимость: как Каталония и Мадрид могут выйти из тупика Политика
Премьер Испании назвал «абсолютно» невозможным отделение Каталонии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку