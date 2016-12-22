Появилось видео реакции жителей Каталонии на решение по независимости

Жители Каталонии, которые собрались у парламента, встретили аплодисментами речь главы правительства Пучдемона об идее отложить провозглашение независимости. На видео РБК видно, как жители аплодируют и обнимаются друг с другом

Видео: Анастасия Юдицкая / РБК

Видеоролик был записан в парке Сьютаделья, который находится рядом со зданием регионального парламента Каталонии. В нем вечером 10 октября с речью выступил ​глава женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон. Трансляция выступления велась на экране, установленном в парке. Во время своей речи глава правительства объявил о том, что власти отложат провозглашение независимости.

На снятых кадрах видно окончание речи Пучдемона, где он говорит, что власти Каталонии будут вести длительный диалог с властями Испании, который «займет много недель». В конце выступления он заявил, что можно было бы сделать «Каталонию отдельным государством», однако «мы не сумасшедшие, не преступники, не мятежники».

После этих слов собравшиеся у экрана стали аплодировать и приветствовать слова Пучдемона и обниматься друг с другом. После этого некоторое время они скандировали лозунги, а позже начали расходиться.​

О том, что Каталония приостанавливает действие результатов референдума о независимости Карлес Пучдемон заявил во время выступления перед каталонским парламентом ранее 10 октября. Он объяснил такое решение необходимостью длительного диалога с Мадридом.

Видео: Анастасия Юдицкая / РБК

Он также отмечал, что власти Каталонии организовали референдум вопреки протестам Мадрида, чтобы «выполнить свои обещания». В 2014 году в Каталонии был проведен консультативный опрос населения, по итогам которого 80% жителей высказались за независимость. «Мы пытались следовать испанской Конституции, подали запрос на проведение референдума, но нам было отказано. По сути, это унижение», — подчеркнул Пучдемон.

Выступление Карлеса Пучдемона, запланированное после объявления 6 октября итоговых результатов референдума, неоднократно откладывалось. Последнюю отсрочку — 10 октября выступление задержалось на один час — пресс-служба каталонского правительства объяснила необходимостью посовещаться с руководством парламентских фракций и неназванными «международными посредниками».

Референдум о независимости в Каталонии состоялся 1 октября. По его итогам 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение региона от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой 9 октября сказал, что Каталония не отделится от страны. «Единство» сохранится, и правительство сделает все в рамках законодательства, чтобы не допустить распада, говорил он.