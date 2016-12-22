Киев ответил на предложение президента Чехии отдать Крым России за плату

МИД Украины назвал «откровенным цинизмом» прозвучавшие предложения Милоша Земана по Крыму. «Украина никогда не будет торговать своей территорией», — заявило украинское внешнеполитическое ведомство

Милош Земан (Фото: Filip Singer / EPA)

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление президента Чехии Милоша Земана, который предложил решить вопрос Крыма путем выплаты Украине компенсации от России.

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что подобные заявления чешского президента на Украине «восприняли с возмущением». «Попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии Крыма путем «продажи» части нашей территории, является абсолютно приемлемой для современной Европы», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что предложение Земана «выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом». «Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — констатировали в МИДе.

10 октября президент Чехии, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что спор Украины и России по поводу Крыма необходимо решать во избежание европейской войны. Он отметил, что присоединение Крыма к России было аннексией и является уже свершившимся фактом. Вернуть ситуацию в первоначальное состояние уже невозможно, сказал он. В этих условиях, как считает Земан, вопрос можно решить путем выплаты Украине компенсации от России — либо в финансовой форме, либо нефтью и газом.

Ранее заявление Земана цитировал глава МИД Украины Павел Климкин. «Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться», — написал Климкин на своей странице в Facebook.