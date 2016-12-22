Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,23 57,72 EUR Нал. 68,59 68,03 USD Бирж. 57,85 -0,48 EUR Бирж. 68,22 -0,28 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 4813,00 +47,46 ММВБ 2091,05 -0,25% РТС 1138,83 +0,56% Brent 56,54 +1,38% DJIA 22811,27 +0,22% Nasdaq 6579,73 -0,16% FTSE 7528,58 +0,28%
В Думе «концептуально» одобрили пожизненное для вербовщиков террористов
Лента новостей
Горевший двое суток рынок «Синдика» в Подмосковье потушили 16:34, Общество Росавиация попросила авиакомпании срочно отчитаться о долгах 16:28, Бизнес Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым 16:27, Политика Власти Москвы ответили на слова Greenpeace о сокрытии данных о воздухе 16:23, Общество В Думе «концептуально» одобрили пожизненное для вербовщиков террористов 16:22, Политика Исполнитель роли Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды» 16:15, Общество Москалькова анонсировала возвращение российских детей из Ирака 16:14, Общество Конференция «Конкурентоспособность в условиях меняющихся рынков» 16:01, Пресс-релизы Подмосковные полицейские нашли на дискотеке в лесу галлюциногенные грибы 15:57, Общество Суд заочно арестовал оппозиционера Мальцева 15:54, Политика Сирия в последний момент лишилась шансов на поездку на ЧМ-2018 в России 15:48, Спорт Эволюция стрит-ретейла: как меняются торговые улицы Москвы 15:48, Недвижимость  В Сеуле рассказали о похищенном хакерами плане покушения на лидеров КНДР 15:42, Политика Аналитики зафиксировали спад интереса иностранных брендов к России 15:38, Бизнес Президент Чехии предложил оставить Крым России в обмен на выплаты Киеву 15:33, Политика Роскомнадзор разрешил CNN продолжать вещание в России 15:26, Технологии и медиа Акционеры ЮКОСа отказались от борьбы за российские активы во Франции 15:15, Экономика Kia представила новый хэтчбек X-Line для России 15:14, Авто Как оформить в собственность крышу дома 15:06, Недвижимость Прилепин рассказал о причастных к убийству Гиви и Моторолы 15:02, Политика Экс-губернатору Ивановской области предложили перейти в Совет Федерации 14:59, Политика Турция запретила въезд американским баскетболисткам российского клуба 14:51, Спорт ЕСПЧ обязал Россию выплатить €285 тыс. семьям погибших в Чечне 14:47, Общество Власти Москвы отказали ДК им. Серафимовича в статусе памятника 14:41, Общество Экс-губернатор Коньков записал прощальное обращение к ивановцам 14:33, Политика Министр образования рассказала об увеличении числа опорных вузов 14:11, Политика IKEA сократила продажи в России на 10% 13:58, Бизнес Прохоров и Вексельберг продадут 3% UC Rusal 13:40, Бизнес
В Думе «концептуально» одобрили пожизненное для вербовщиков террористов
Политика, 16:22
0
В Думе «концептуально» одобрили пожизненное для вербовщиков террористов
Профильный комитет нижней палаты нашел противоречия с законодательством в поправках единороссов о пожизненном наказании для вербовщиков террористов, однако в целом инициативу поддержал
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Нуждаются в доработке

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству на заседании во вторник, 10 октября, рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект группы депутатов во главе с первым зампредом фракции «Единой России» Адальби Шхагошевым о введении пожизненных сроков наказания для вербовщиков террористов.

Как следует из заключения комитета (есть у РБК), к законопроекту, который поддерживается «концептуально», есть серьезные замечания. Он «содержит ряд противоречивых положений, которые нуждаются в существенной доработке», отмечается в заключении. В частности, для членов законодательного комитета «остается неясным, что представляет из себя деятельность по «организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Комитет обращает внимание и на то, что дополнение уголовной статьи о наказании за «наиболее опасные формы содействия террористической деятельности, такие как организаторская деятельность, направленная на совершение преступлений или руководство совершением преступлений» нормой о наказании за склонение и вербовку «нарушит логику построения уголовно-правовой нормы».

К законопроекту было много замечаний у думских юристов, рассказали два источника РБК в Госдуме. Документ «явно готовился в спешке», посетовал собеседник РБК в законодательном комитете. И хотя, по его словам, необходимость наказания за преступления, связанные с терроризмом, «ни у кого не вызывает сомнений», инициатива была внесена «непроработанной». «Но теперь она будет принята, потому что это политический момент», — заключил источник.

Адальби Шхагошев сказал РБК, что все высказанные комитетом замечания носят «юридико-технический характер» и будут устранены ко второму чтению. Концептуально же законопроект поддерживается, подчеркнул парламентарий.

Инициатива единороссов

Поправки в Уголовный кодекс Шхагошев внес в конце июля. Депутат предложил пожизненно наказывать за «организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205 (теракт), 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участия в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), ч. 3 и 4 ст. 206 (захват заложника), ч. 4 ст. 211 (угон воздушного судна, сопряженный с совершением теракта)». Также пожизненные сроки парламентарий предлагает за «финансирование и (или) организацию финансирования терроризма».

Под законопроектом уже после внесения поставили свои подписи несколько десятков депутатов, в том числе главы комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Владимир Шаманов, а также их первые заместители Эрнест Валеев и Андрей Красов (все — «Единая Россия»), депутат от ЛДПР Андрей Луговой и другие.

Инициатива, по словам Шхагошева, еще до внесения прошла все необходимые согласования в экспертном совете фракции и была поддержана правительством.

Источник РБК, близкий к руководству фракции единороссов, рассказывал, что поправки Шхагошева были определены фракцией как инициатива, которую партийцы попросили Совет Думы рассмотреть в приоритетном порядке.

Адвокат Александр Молохов в беседе с РБК назвал опасной иллюзией мнение о том, что «любая попытка ужесточения наказания за какие-либо уголовные преступления автоматически ведет к тому, что уровень преступности по этой категории дел автоматически уменьшается». «Криминологическая характеристика вербовщиков такова, что этим людям, как правило, не страшно не только пожизненное заключение, но и смертная казнь. А завинчивание гаек ведет к тому, что просто резьба срывается и под раздачу попадают достаточно случайные персонажи, как, скажем, Варвара Караулова (студентка МГУ, пытавшаяся бежать в Сирию и осужденная на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к террористам. — РБК)», — сказал он.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , поправки , «Единая Россия» , Терроризм
Главное
Акционеры ЮКОСа отказались от борьбы за российские активы во Франции Экономика
Материалы по теме
На Северном Кавказе нейтрализовали 20 «спящих» ячеек террористов Политика
В Госдуме предложили пожизненно сажать за вербовку в террористы Общество
В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку