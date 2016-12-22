В Думе «концептуально» одобрили пожизненное для вербовщиков террористов

Профильный комитет нижней палаты нашел противоречия с законодательством в поправках единороссов о пожизненном наказании для вербовщиков террористов, однако в целом инициативу поддержал

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Нуждаются в доработке

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству на заседании во вторник, 10 октября, рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект группы депутатов во главе с первым зампредом фракции «Единой России» Адальби Шхагошевым о введении пожизненных сроков наказания для вербовщиков террористов.

Как следует из заключения комитета (есть у РБК), к законопроекту, который поддерживается «концептуально», есть серьезные замечания. Он «содержит ряд противоречивых положений, которые нуждаются в существенной доработке», отмечается в заключении. В частности, для членов законодательного комитета «остается неясным, что представляет из себя деятельность по «организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Комитет обращает внимание и на то, что дополнение уголовной статьи о наказании за «наиболее опасные формы содействия террористической деятельности, такие как организаторская деятельность, направленная на совершение преступлений или руководство совершением преступлений» нормой о наказании за склонение и вербовку «нарушит логику построения уголовно-правовой нормы».

К законопроекту было много замечаний у думских юристов, рассказали два источника РБК в Госдуме. Документ «явно готовился в спешке», посетовал собеседник РБК в законодательном комитете. И хотя, по его словам, необходимость наказания за преступления, связанные с терроризмом, «ни у кого не вызывает сомнений», инициатива была внесена «непроработанной». «Но теперь она будет принята, потому что это политический момент», — заключил источник.

Адальби Шхагошев сказал РБК, что все высказанные комитетом замечания носят «юридико-технический характер» и будут устранены ко второму чтению. Концептуально же законопроект поддерживается, подчеркнул парламентарий.

Инициатива единороссов

Поправки в Уголовный кодекс Шхагошев внес в конце июля. Депутат предложил пожизненно наказывать за «организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205 (теракт), 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участия в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), ч. 3 и 4 ст. 206 (захват заложника), ч. 4 ст. 211 (угон воздушного судна, сопряженный с совершением теракта)». Также пожизненные сроки парламентарий предлагает за «финансирование и (или) организацию финансирования терроризма».

Под законопроектом уже после внесения поставили свои подписи несколько десятков депутатов, в том числе главы комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Владимир Шаманов, а также их первые заместители Эрнест Валеев и Андрей Красов (все — «Единая Россия»), депутат от ЛДПР Андрей Луговой и другие.

Инициатива, по словам Шхагошева, еще до внесения прошла все необходимые согласования в экспертном совете фракции и была поддержана правительством.

Источник РБК, близкий к руководству фракции единороссов, рассказывал, что поправки Шхагошева были определены фракцией как инициатива, которую партийцы попросили Совет Думы рассмотреть в приоритетном порядке.

Адвокат Александр Молохов в беседе с РБК назвал опасной иллюзией мнение о том, что «любая попытка ужесточения наказания за какие-либо уголовные преступления автоматически ведет к тому, что уровень преступности по этой категории дел автоматически уменьшается». «Криминологическая характеристика вербовщиков такова, что этим людям, как правило, не страшно не только пожизненное заключение, но и смертная казнь. А завинчивание гаек ведет к тому, что просто резьба срывается и под раздачу попадают достаточно случайные персонажи, как, скажем, Варвара Караулова (студентка МГУ, пытавшаяся бежать в Сирию и осужденная на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к террористам. — РБК)», — сказал он.