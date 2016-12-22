Минобороны сообщило о «круглосуточном перемалывании» боевиков ИГ

По данным оборонного ведомства, боевики «Исламского государства» в районе Меядина постоянно получают подкрепления, в том числе из числа иностранных наемников

Боевики «Исламского государства» (ИГ, организации запрещена в России) продолжают оказывать в долине реки Евфрат ожесточенное сопротивление частям сирийской армии, поддержку которых с воздуха осуществляют самолеты российских Воздушно-космических сил, говорится в сообщении Минобороны России.

Упорство боевиков в оборонном ведомстве связали с тем, что те регулярно получают подкрепления со стороны Ирака, где российская авиация ударов не наносит. В результате в район города Меядин, где продолжаются бои, ежедневно прибывают подкрепления ИГ, в том числе большое число иностранных наемников.

«Боевики прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением и хорошо вооруженными. Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГИЛ вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки», - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве указали на то, что переброска резервов ИГ из Ирака в Сирию «странным образом» совпала по времени со снижением интенсивности авиаударов международной коалиции в удерживаемых ИГ районах Ирака.

«Поэтому действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений: является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат? Или это ловкая возможность освободить Ирак от террористов ИГИЛ, загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС?», - отмечают в Минобороны.

В начале октября официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал главной помехой разгрому ИГ действия военных США, из контролируемой которыми зоны вокруг города Эт-Танф проводились атаки боевиков ИГ.

В конце сентября 2017 года российское Минобороны указало, что в окрестностях опорных пунктов спецназа США, расположенных в подконтрольных ИГ районах, нет следов боевых действий.

«Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов. С учетом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу террористов ИГИЛ военнослужащими российских Сил специальных операций, все это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ?» — заявило тогда Минобороны.