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Вопрос о голосовании в отсутствие Путина поставил в тупик 55% россиян
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Вопрос о голосовании в отсутствие Путина поставил в тупик 55% россиян
Политика, 10:39
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Вопрос о голосовании в отсутствие Путина поставил в тупик 55% россиян
На вопрос, за кого бы они голосовали на выборах президента, если допустить, что в них не участвует Владимир Путин, затруднились ответить 55% россиян. В этом случае лидером с результатом 8% стал бы Дмитрий Медведев

Более половины россиян не смогли ответить на вопрос, за кого они будут голосовать на выборах президента, если бы в бюллетенях отсутствовала фамилия Владимира Путина, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Левада-центра.

В результате опроса выяснилось, что 55% респондентов не видят альтернативы действующему президенту. По данным опроса, если Путин не будет участвовать в выборах, то лидером рейтинга станет премьер-министр Дмитрий Медведев с результатом 8%.

​Из тех жителей страны, кто уже решил, что пойдет голосовать, о поддержке Путина заявили 66%. В то же время более четверти респондентов (28%), которые намерены принять участие в голосовании, еще не знают, напротив чьей фамилии они поставят отметку.

Лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов набрали по 2% желающих отдать им голоса. Оппозиционера Алексея Навального назвали в качестве своего кандидата 1% опрошенных.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил изданию, что Жириновский и Зюганов участвуют в выборах ритуально, как политические фигуры и кандидаты для протестного голосования они утратили значение. Медведева же, по мнению Гудкова, называют потому, что его фамилия на слуху. ​«Медведева же вспоминают, если Путин не будет участвовать в выборах, поскольку его фамилия на слуху, хотя недовольство им сейчас сильное», — сказал Гудков.

В Кремле выбрали приоритетный сценарий выдвижения Путина в президенты
Политика

В сентябре Левада-центр провел эксперимент и выяснил, что 18% россиян готовы проголосовать на президентских выборах за выдуманного кандидата Андрея Семенова. Они согласились это сделать после того, как им сообщили, что его поддерживает Владимир Путин. Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали.

Социолог Левада-центра Карина Пипия интерпретировала эти результаты как показавшие устойчивость россиян к «давлению большинства». ​«Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян», — пояснила она. «Две трети россиян, не готовых проголосовать за этого кандидата, устойчивы к давлению большинства, и коллективные представления не оказывают существенного влияния на их мнение», — добавила она тогда.

В Кремле результаты того исследования назвали свидетельством доверия россиян к действующему президенту. «Со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это может только об одном — об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике», — заявил тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , выборы президента , голосование
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