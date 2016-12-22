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Главный эколог Трампа заявил об окончании «войны с углем»
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Главный эколог Трампа заявил об окончании «войны с углем»
Политика, 09:27
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Главный эколог Трампа заявил об окончании «войны с углем»
Агентство по охране окружающей среды США разработало предложения по отмене ограничений на выбросы парниковых газов при производстве электроэнергии. Речь идет о демонтаже принятого при Бараке Обаме плана «Чистая энергия»
Угольная электростанция в США (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт заявил, что его ведомство разработало пакет предложений по отмене принятого при Бараке Обаме плана «Чистая энергия», который ограничивает выбросы парниковых газов при производстве электроэнергии, пишет The Wall Street Journal.

Предложения будут представлены президенту США Дональду Трампу, одними из ключевых обещаний которого в ходе предвыборной кампании были отмена «Чистой энергии» и выход​ из соглашения о борьбе с изменением климата.

По словам Прюитта, «война с углем» закончена. «Прежняя администрация была бессовестна. Она использовала все властные ресурсы и полномочия, чтобы самой определять победителей и проигравших в борьбе за право вырабатывать электроэнергию в нашей стране. И это было неправильно», — заявил он.

План Обамы (Clean Power Plan) был принят в 2015 году и предусматривал сокращение к 2030 году на 32% выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 2005 года. Однако эта инициатива демократов натолкнулась на серьезное сопротивление в штатах, использующих выработанную из угля энергию. В феврале 2016 года Верховный суд США выносил решение о временной блокировке решения о квотах на выбросы углекислого газа в рамках этого плана. 

5 августа 2017 года Госдеп официально уведомил ООН о намерении США выйти из Парижского соглашения по климату. Тем не менее в ведомстве тогда же заявляли, что Трамп готов обсуждать изменения в соглашении, чтобы оно стало более «удобным для Америки, ее бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков».

Парижское соглашение по климату было подписано представителями 196 стран в 2015 году. Согласно документу все государства — участники этой сделки должны выделить $100 млрд развивающимся странам на решение проблем с климатом.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , АЭС , экология , Парижское соглашение по климату
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