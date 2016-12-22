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Польские пограничники пропустили Саакашвили на территорию Украины
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Польские пограничники пропустили Саакашвили на территорию Украины
Политика, 19:38
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Польские пограничники пропустили Саакашвили на территорию Украины
Автобус с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, лишенным украинского гражданства, пересек польско-украинскую границу. Второй автобус, в котором ехали сторонники политика, остается в пробке перед КПП
Михаил Саакашвили (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Польские пограничники пропустили экс-губернатора Одесской области, лишенного украинского гражданства, Михаила Саакашвили на территорию Украины, об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственного корреспондента.

По его словам, политик преодолел границу через КПП Шегини, а не КПП Краковец, как планировалось ранее. Автомобили, стоящие в очереди на проезд через границу, по-прежнему не пускают, отметил корреспондент.

До этого издание сообщало, что автобус с Саакашвили прибыл на КПП Шегини из польского Перемышля, откуда политик пытался уехать на поезде. За автобусом проследовали четыре полицейские машины, передает издание.

Второй автобус, в котором находились сторонники Саакашвили и журналисты, через КПП не пропустили, об этом сообщил представитель «Движения новых сил» Иван Слободян. По его словам, переход закрыт с украинской стороны.

Пресс-секретарь бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский со ссылкой на оперативного дежурного СБУ по Львовской области соообщил, что переход Шегини со стороны Украины заминирован, об этом представитель политика написал на своей странице в Facebook.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Украина , Михаил Саакашвили
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