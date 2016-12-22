Матвиенко заявила об отказе России признавать решения ЕСПЧ из-за ПАСЕ

По словам главы Совета Федерации, решения Европейского суда по правам человека не будут считаться в России легитимными без участия представителей страны в работе ПАСЕ

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в том случае, если не сможет вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Естественно, естественно, конечно», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на слова журналиста о том, что для России в этой ситуации решения ЕСПЧ не будут легитимными.

Свои слова Матвиенко объяснила тем, что депутаты ПАСЕ выбирают судей ЕСПЧ.

«И они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными», — подчеркнула глава Совета Федерации, отметив, что это относится и к новому главе ПАСЕ, если он будет выбран без участия России.

Говоря о ПАСЕ, Матвиенко сказала, что в составе ПАСЕ есть «устоявшееся русофобское лобби», но абсолютное большинство парламентариев понимает, что ПАСЕ загнали в тупик.

Основатель Центра содействия международной защите адвокат Карина Москаленко, представлявшая в ЕСПЧ интересы ряда россиян, в том числе Михаила Ходорковского, заявила РБК, что с юридической точки зрения Россия не может отказаться исполнять решения ЕСПЧ до тех пор, пока она является членом Совета Европы.

«Эта организация [Совет Европы] объединяет практически все европейские страны. И такой уход [из Совета Европы] будет [означать] крах международной политики России», — уверена она.

Однако руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков полагает, что механизм прекращения членства России в Совете Европы уже запущен.

«Разногласия из правовых перешли в разряд дипломатических. Поводы в виде возврата делегации к работе ПАСЕ и другие являются всего лишь удобным способом продолжать эскалацию противостояния между Россией и Советом Европы, концом которого является прекращение членства России. В какой-то степени Россия уже давно не признает довольно много разных решений ЕСПЧ на разные темы», — сказал РБК Чиков.

Юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев пояснил РБК, что решения ЕСПЧ обязательны не потому, что так сказала ПАСЕ, а потому что Россия участвует в международном договоре — Европейской конвенции о правах человека, а отказ от признания их обязательности может быть выражен только денонсацией международного договора.

«Это делает не председатель Совета Федерации — это делают представители многонационального российского народа: Государственная дума, Совет Федерации в целом, президент РФ», — пояснил Коротеев. По его словам, денонсация Европейской конвенции будет означать необходимость выхода России из Совета Европы «полностью и безоговорочно».

«Такое произошло лишь однажды в истории — при режиме «черных полковников» в Греции», — добавил Коротеев.

В апреле 2014 года ПАСЕ приняла решение о лишении российских делегатов права голоса, а также права участия в руководящих органах ПАСЕ и миссиях наблюдателей на выборах. Это решение тогда объясняли тем, что ПАСЕ «выражает свое осуждение и неодобрение действий Российской Федерации в отношении Украины».

В ответ Россия приостановила свое участие в ПАСЕ до конца 2015 года, а затем отказалась от участия в работе ассамблеи в 2016–2017 годах.

В конце 2016 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не считает возвращение в ПАСЕ самоцелью. Летом 2017 года МИД России предупредил, что Москва не будет платить взносы в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ».

Матвиенко тогда назвала решение МИДа «абсолютно верным», отметив, что решение прекратить выплаты — это сигнал руководству ПАСЕ о том, что «ситуация продолжает деградировать».

В начале октября 2017 года глава ПАСЕ Педро Аргамунт подал в отставку на фоне критики его решения посетить Сирию, воспользовавшись для этого российским самолетом. В апреле бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия президенту ассамблеи в связи с его визитом в Сирию и лишило его права голоса. Сам глава ПАСЕ признал ошибкой свою поездку в Сирию, извинился за нее, однако добровольно уходить с поста главы ассамблеи отказался.