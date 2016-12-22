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Google нашел вмешательство России в выборы в США через YouTube и Gmail
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Google нашел вмешательство России в выборы в США через YouTube и Gmail
Политика, 16:26
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Google нашел вмешательство России в выборы в США через YouTube и Gmail
Россия закупала рекламу на десятки тысяч долларов в YouTube и Gmail для распространения дезинформации, пытаясь повлиять на выборы президента США. К такому выводу пришли в Google после внутреннего расследования, узнала WP

Google впервые обнаружил доказательство, что Россия пыталась через несколько платформ компании воздействовать на результаты выборов президента США в 2016 году, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с результатами внутрикорпоративного расследования. Рекламы было закуплено на десятки тысяч долларов, отмечают собеседники издания.

Реклама размещалась на YouTube, в Gmail, а также на принадлежащей Google рекламной платформе DoubleClick. Закупка, отмечает издание, велась не из тех же источников, которые покупали рекламу для аналогичных целей на Facebook.

От официальных комментариев в Google отказались.

Собеседники WP, знакомые с результатами расследования, рассказали, что под подозрение компании попала реклама общей стоимостью менее $100 тыс. Google по прежнему не установила, была ли вся она заказана аффилированными с Кремлем структурами. Google провела расследование, используя данные другой крупной интернет-компании — Twitter. Интернет-поисковик приобрел данные у сервиса микроблогов и получил возможность сопоставить российские твиттер-аккаунты и аккаунты на других платформах, которые использовались для покупки рекламы.

Еще в сентябре представитель Google заявлял WP, что компания следит за соблюдением внутренних правил и не нашел никаких признаков проведения целенаправленной кампании по дезинформации на своих платформах.

В начале сентября стало известно о целенаправленном размещении из России политической рекламы в Facebook. Как рассказали представители интернет-компании членам комиссии конгресса США, которая занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы, на политическую рекламу во время избирательной кампании было потрачено не менее $100 тыс. (было размещено более 3 тыс. политических постов). Эту рекламу покупали компании, связанные с петербургским «Агентством интернет-исследований» Евгения Пригожина. Случившееся привело к тому, что Facebook изменил правила размещения рекламы — теперь пользователи смогут узнать, кто заказал ту или иную политическую публикацию.

После этого о двух сотнях созданных петербургской «фабрикой троллей» аккаунтов отчитался Twitter. Компания также передала конгрессу сведения о рекламных тратах телеканала RT — в 2016 году они составили $274 тыс. (за эти деньги новостные твиты RT продвигались).

Теги: Google , вмешательство в выборы
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