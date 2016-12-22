Область с «красным поясом»: с чем столкнется новый омский губернатор

Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области депутата от «Справедливой России» Александра Буркова. Его называют одним из сильнейших оппозиционных политиков, а его назначение — вызовом для партии

Александр Бурков (Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»)

​Партийный технолог

В понедельник, 9 октября, президент Владимир Путин принял отставку «по собственному желанию» губернатора Омской области Виктора Назарова. На его место был назначен депутат Государственной думы от «Справедливой России» Александр Бурков.

Новый глава Омской области никогда не работал в этом регионе: он родом из Свердловской области, где с 1994 года был депутатом местного законодательного собрания, а затем заместителем председателя правительства области. Бурков — опытный политик: он участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 1999 году, ему даже удалось выйти во второй тур, где он проиграл Эдуарду Росселю. В 2007 году Бурков был избран депутатом Госдумы V созыва от «Справедливой России», после этого он еще дважды переизбирался в нижнюю палату.

Осенью 2017 года Бурков участвовал в специальном семинаре в Сочи, организованном РАНХиГС при поддержке Кремля для подготовки кадров на губернаторские посты.

Видео: РБК

Бурков считается главным технологом «Справедливой России», отметил источник РБК, близкий к руководству партии, — он занимается финансами, выборными кампаниями, штабами, партийной учебой. «После последних выборов в Думу в 2016 году на него многие были обижены, поскольку он выделял мало денег на кампании, из-за чего часть кандидатов от партии не смогли переизбраться в новый созыв», — отметил собеседник РБК.

При этом начиная с 2013 года у справедливороссов, как и у других парламентских оппозиционных партий, был свой представитель в губернаторском корпусе: Константин Ильковский в 2013 году стал врио главы Забайкальского края, затем победил на губернаторских выборах, но в 2016 году покинул пост по собственному желанию. При этом в регионе был серьезный дефицит бюджета и задержки по зарплатам, краевые власти критиковались за проблемы с переселением граждан из аварийного жилья после наводнения 2013 года. Место Ильковского заняла Наталья Жданова из «Единой России», и фактически год среди глав регионов не было представителя «Справедливой России».

Назначение Буркова может быть связано именно с этим, сказал РБК источник, близкий к руководству партии. «Миронов был обижен, что с Ильковским не получилось, с ним у него были разногласия, — рассказал источник. — А по неформальному правилу за каждой парламентской оппозиционной партией закреплено по одному губернатору. Область, конечно, тяжелая, но у партии вряд ли был выбор при определении региона».

По словам другого источника РБК в партии, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вел переговоры с Кремлем о назначении представителя партии губернатором с конца прошлого года. В «Справедливой России» знали, что получат губернаторскую квоту, но ранее речь шла о дальних регионах (например, о Чукотке), добавил источник. По его словам, Бурков в хороших отношениях с администрацией президента, но в большей степени его кандидатура — это решение партии.​

Сергей Миронов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Тест для «Справедливой России»

Омская область является одним из депрессивных в социально-экономическом плане регионов. В сентябре 2017 года госдолг региона составил 38,4 млрд руб. Департамент социологии Финансового университета при правительстве России в начале 2016 года называл Омск одним из худших городов страны по качеству жизни.

Поэтому назначение Буркова — это в первую очередь тест для справедливороссов, полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. «Если они провалят работу в тяжелом регионе, то могут забыть о своем существовании с учетом партийного кризиса (у партии падают результаты на выборах, наблюдаются конфликты в региональных отделениях и отток спонсоров). Кроме того, Миронов «убрал» из Москвы основного претендента на свое место. Причем [он] не возражал, чтобы его отправили в депрессивную область», — рассказал РБК Фетисов. По его мнению, Бурков — мастер аппаратных интриг, но он вряд ли справится с ситуацией в Омске, так как он «не нейтрализует конфликты, а всегда их провоцирует».

Омскую область нельзя назвать самым тяжелым регионом, говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это регион-середняк. С одной стороны, с потенциалом в промышленной области, с другой — пострадавший от перевода платежей нефтеперерабатывающего завода в другие регионы», — пояснил он РБК (региональные власти регулярно поднимают тему о необходимости перечисления налогов от Омского НПЗ в местный, а не в федеральный бюджет).

Политолог Аббас Галлямов называет Буркова одним из самых сильных справедливороссов, поскольку тот много лет занимается организацией выборов и работает «на земле», понимает функционал местных административных аппаратов, знает их сильные и слабые стороны и региональные отличия. Эксперт считает, что для президента назначение губернаторов от оппозиционных парламентских партий — правильный ход, поскольку тем самым Владимир Путин демонстрирует свой надпартийный статус. «Но в стратегическом смысле избиратель все больше убеждается в том, что никакой разницы между парламентской оппозицией и единороссами нет, а значит, свое недовольство он может выразить, только поддержав несистемную оппозицию, — рассуждает Галлямов. — Таким образом, бенефициаром назначения парламентских оппозиционеров в итоге оказывается Алексей Навальный».

Проблемы предшественника

Предшественник Буркова Виктор Назаров был назначен губернатором Омской области в мае 2012 года, сменив на этом посту Леонида Полежаева, который возглавлял регион в течение 20 лет. В 2015 году Назаров победил на выборах главы области, получив 60,02% голосов.​

Виктор Назаров (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

О том, что Назаров в списке глав регионов на отставку в рамках осенней ротации, сообщал 11 сентября телеканал «Дождь» со ссылкой на три близких к Кремлю источника. Близкий к властям региона источник накануне подтверждал РБК планирующуюся досрочную отставку омского губернатора. «Виктор Иванович всё», — говорил он.

Назаров не раз попадал в списке губернаторов «на вылет» в рейтингах, в частности, «Минченко консалтинг» и АПЭК. Он был слабым управленцем, не имел ни сильной консолидированной команды, ни ярких успехов на губернаторском посту, объяснил политолог Ростислав Туровский. ​«Все считали Назарова фигурой уходящей и, не особенно стесняясь, боролись за его место», — рассказал он, отметив, что на пост главы региона претендовали и депутат Госдумы Андрей Голушко, и замгубернатора Владимир Компанейщиков.

Политолог Виноградов называл отставку главы Омской области давно ожидаемой и связывал с «капризными элитами, способными любую неудачу губернатора раздувать и масштабировать». Кроме того, у Назарова были проблемы с низкими результатами «Единой России» в регионе. Область входит в «красный пояс», традиционно на выборах в Омске коммунисты показывали​ близкие к единороссам результаты на выборах в​​сех уровней.

За время работы Назарова в области в отношении приближенных к нему людей было возбуждено не менее семи уголовных дел. Так, его заместитель Юрий Гамбург в 2014 году был приговорен к 5,5 года лишения свободы за превышение полномочий при продаже земель в Омской области (в апреле этого года он вышел на свободу по УДО). В 2016 году была отстранена от должности врио министра финансов Омской области Рита Фомина — ей предъявили обвинение в превышении полномочий, которое обернулось ущербом для бюджета области на 200 млн руб. Фигурантами уголовных дел стали министр образования региона Сергей Алексеев, министр имущественных отношений Александр Стерлягов и министр развития транспортного комплекса области Олег Илюшин.

«Высокая кадровая текучка, низкие социально-экономические показатели, высокий уровень социальной депрессии жителей, ожесточенные межэлитные конфликты, низкий рейтинг «Единой России» в регионе и высокий рейтинг КПРФ. Решить эти проблемы Назарову не помогло даже покровительство со стороны [президента Сбербанка] Германа Грефа», — перечислил политконсультант Фетисов. По его мнению, на фоне всех этих проблем отставка Назарова ожидалась давно, однако с ней могли затянуть из-за консультаций по фигуре преемника.