Памфилова призналась Путину в отсутствии способностей волшебницы

Избирательная кампания 2017 года была «довольно конкурентной» и сопровождалась рекордно малым числом жалоб на нарушения, сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.
Еще одной отличительной особенностью, по словам главы ЦИКа, стали беспрецедентно высокий уровень общественного контроля и столь же беспрецедентно высокая прозрачность системы.
«Мы беспрецедентные условия создали для открытости и очень жестко реагируем на те нарушения, которые были», — сказала Памфилова.
Глава ЦИКа также выразила надежду, что Генпрокуратура и Следственный комитет помогут Центризбиркому подчистить оставшиеся «маленькие хвостики».
«Все поручения будут даны на этот счет», — пообещал Путин.
По словам Памфиловой, одним из главных улучшений в избирательном процессе стало изменение настроения членов избиркомов.
«Сейчас члены наших комиссий разных уровней знают, что, если кто-то начинает на них давить, принуждать к каким-то противоправным действиям, помимо того что есть новая статья Уголовного кодекса, которая приводит к уголовной ответственности, они знают, что в Москве есть Центральная избирательная комиссия, есть администрация президента, что их защитят. Это меняет настроение», — пояснила глава ЦИКа.
В будущем же, по словам Памфиловой, система должна измениться так, чтобы на работу в избирательные комиссии по конкурсу попадали только лучшие, чтобы сотрудники избиркомов гордились тем, что «стоят на страже Конституции», а избиратели им доверяли. Тогда, дескать, и наблюдателей никаких не нужно будет, и никакого «контроля над контролем».
«Конечно, я же не чародейка, не волшебница, это очевидно, эти меры длительные, мы ведем системную работу, и быстрых плодов не будет. Но уже многое меняется, уже мы видим результаты», — сказала Памфилова.
«Волшебником» иронически называли предыдущего главу Центризбиркома Владимира Чурова.
«Вы же волшебник почти», — сказал Чурову в декабре 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, после того как глава ЦИКа похвастался, что точнее всех предсказал уровень явки избирателей на выборах в Госдуму, по итогам которых победу одержала «Единая Россия».
Сам Чуров тогда ответил президенту, что он пока не волшебник, а только учится. Весной 2016 года вернувшийся на пост президента России Путин не включил Чурова в свой список членов ЦИКа, и вскоре Центризбирком возглавила Памфилова.