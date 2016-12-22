Памфилова призналась Путину в отсутствии способностей волшебницы

В ходе встречи с президентом глава ЦИКа указала на рекордно малое число жалоб на нарушения и жесткую реакцию на них. Владимир Путин обещал Элле Памфиловой помощь со стороны СК и Генпрокуратуры

Элла Памфилова (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Избирательная кампания 2017 года была «довольно конкурентной» и сопровождалась рекордно малым числом жалоб на нарушения, сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

Еще одной отличительной особенностью, по словам главы ЦИКа, стали беспрецедентно высокий уровень общественного контроля и столь же беспрецедентно высокая прозрачность системы.

«Мы беспрецедентные условия создали для открытости и очень жестко реагируем на те нарушения, которые были», — сказала Памфилова.

Глава ЦИКа также выразила надежду, что Генпрокуратура и Следственный комитет помогут Центризбиркому подчистить оставшиеся «маленькие хвостики».

«Все поручения будут даны на этот счет», — пообещал Путин.

По словам Памфиловой, одним из главных улучшений в избирательном процессе стало изменение настроения членов избиркомов.

«Сейчас члены наших комиссий разных уровней знают, что, если кто-то начинает на них давить, принуждать к каким-то противоправным действиям, помимо того что есть новая статья Уголовного кодекса, которая приводит к уголовной ответственности, они знают, что в Москве есть Центральная избирательная комиссия, есть администрация президента, что их защитят. Это меняет настроение», — пояснила глава ЦИКа.

В будущем же, по словам Памфиловой, система должна измениться так, чтобы на работу в избирательные комиссии по конкурсу попадали только лучшие, чтобы сотрудники избиркомов гордились тем, что «стоят на страже Конституции», а избиратели им доверяли. Тогда, дескать, и наблюдателей никаких не нужно будет, и никакого «контроля над контролем».

«Конечно, я же не чародейка, не волшебница, это очевидно, эти меры длительные, мы ведем системную работу, и быстрых плодов не будет. Но уже многое меняется, уже мы видим результаты», — сказала Памфилова.

«Волшебником» иронически называли предыдущего главу Центризбиркома Владимира Чурова.

«Вы же волшебник почти», — сказал Чурову в декабре 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, после того как глава ЦИКа похвастался, что точнее всех предсказал уровень явки избирателей на выборах в Госдуму, по итогам которых победу одержала «Единая Россия».

Сам Чуров тогда ответил президенту, что он пока не волшебник, а только учится. Весной 2016 года вернувшийся на пост президента России Путин не включил Чурова в свой список членов ЦИКа, и вскоре Центризбирком возглавила Памфилова.