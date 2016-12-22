Медведев предложил назначить Неверова главой единороссов в Госдуме

Прежний лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев покинул парламент в связи с назначением главой Дагестана

Дмитрий Медведев и Сергей Неверов (справа налево) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев, занимающий также пост председателя партии «Единая России», официально предложил назначить Сергея Неверова руководителем фракции партии в Государственной думе.

Медведев пояснил, что фракция единороссов — самая большая в Госдуме (343 депутата), она требует четкого и уверенного руководства, а потому руководить ей должен именно такой человек, как Неверов.

«Он известен не только партийцам и депутатам других фракций, но и людям по всей стране. Его уважают коллеги, сторонники и оппоненты», — отметил Медведев.

Прежний глава фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев 3 октября 2017 года был назначен президентом России врио главы Дагестана. После этого источники РБК сообщили, что основным претендентом на пост лидера фракции «Единой России» в Госдуме является именно Неверов.

В настоящее время Неверов занимает посты вице-спикера Госдумы (предполагается, что эту должность он сохранит), секретаря и члена президиума Генсовета партии, а также является членом бюро ее высшего совета.

Путин одобрил кандидатуру Неверова в качестве главы фракции ЕР в Госдуме, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предполагается, что единороссы уже в понедельник обсудят вопрос о новом руководителе партийной фракции в Госдуме.