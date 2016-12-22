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Анкара «зеркально» лишила американцев виз в Турцию
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Анкара «зеркально» лишила американцев виз в Турцию
Политика, 01:37
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Анкара «зеркально» лишила американцев виз в Турцию
Между США и Турцией разгорелась визовая война: Анкара заявила, что ее дипредставительства в Америке прекращают выдачу виз в ответ на аналогичное решение Госдепа США в отношении Турции
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Через несколько часов после того, как посольство США в Турции заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз, последовал зеркальный ответ от посольства Турции с США​.

В сообщении, опубликованном на сайте посольства говорится, что турецкие дипломатическая миссия «приостановила предоставление визовых услуг гражданам США».

Заявление выдержано не только в том же духе, но и дословно повторяет фразы из выпущенного ранее заявления посольства США в Анкар.

Оба заявления начинаются со слов «последние события заставили правительство <...> пересмотреть вопрос об обязательствах правительства <...> в отношении безопасности дипмиссий <...> и их персонала». Далее следует фраза: «Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили...»

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , Турция , визы
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