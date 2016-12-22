Страны Балтии попросили не называть их «бывшими советскими республиками»

Послы Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо во французскую газету Le Monde с просьбой не называть их страны в статьях «бывшими советскими республиками», апеллируя к тому, что они были оккупированы СССР

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По инициативе Латвии послы трех Прибалтийских государств — Латвии, Эстонии и Литвы — направили письмо в издание Le Monde на имя главного директора Люка Броннера с просьбой избегать применения к их странам выражения «бывшие советские республики». Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Латвии во Франции.

Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с «гибридной угрозой» со стороны России. В материале была карта Финляндии и Прибалтийских государств, на которой они назывались «бывшими советскими республиками».

В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону, отмечается в сообщении. Выдвигая свою просьбу, они указали на тот факт, что страны были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства, в том числе и Франция. Непризнание этого события «обеспечило непрерывность государственности Прибалтийских стран и восстановление независимости после распада СССР», добавили в посольстве.

Послы договорились активно следить за публикациями во французских СМИ и обеспечивать «правильное отражение стран Балтии с точки зрения истории и международного права».

Латвия, Эстония и Литва были включены в сферу интересов СССР после подписания с Третьим Рейхом пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году, который предполагал секретный протокол, разграничивающий сферы влияния двух государств в Европе. В июне 1940 года страны были присоединены к СССР.

Совет Европы в 1983 году в резолюции назвал присоединение стран Прибалтики к СССР оккупацией, в 2007 году парламент ЕС назвал 48 лет, которые республики находились в составе СССР, «годами советской оккупации и террора». США де-юре считали Балтийские государство независимыми за то время, что они находились в составе СССР.

МИД России исходит из той позиции, что решениями Ялтинской и Потсдамской конференций были признаны границы СССР, а 1 августа 1975 года европейские государства, США и Канада подписали в Хельсинки Заключительный акт СБСЕ, признавший принцип нерушимости границ в Европе.