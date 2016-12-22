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Госдума одобрила законопроект о сносе пятиэтажек в Москве
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Госдума одобрила законопроект о сносе пятиэтажек в Москве
Реновация Москвы, 17:04
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Госдума одобрила законопроект о сносе пятиэтажек в Москве
Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве. В поддержку документа высказались 406 парламентариев, передает корреспондент РБК
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В пятницу, 9 июня, Дума поддержала законопроект о реновации во втором чтении большинством голосов. Документ был внесен в нижнюю палату в начале марта группой депутатов от фракции «Единой России», представляющих в нижней палате столицу, и прошел первое чтение 20 апреля. За законопроект проголосовали 406 парламентариев, двое высказались против, еще двое воздержались. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что третье, окончательное, чтение законопроекта состоится 14 июня.

Ко второму чтению в законопроект было внесено более 140 поправок — от депутатов всех четырех думских фракций и от правительства. Ко второму чтению Госдума «практически полностью» изменила закон, прокомментировал ранее РБК глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Среди ключевых изменений — поправка, которая увязывает очередность сноса пятиэтажек с процентом их износа и техническим состоянием. Она была инициирована по итогам встречи с жителями подпадающих под снос пятиэтажек депутатов, ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Дома с высоким техническим износом в программу внесут раньше, объяснял он смысл поправки.

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Кроме того, депутаты предложили конкретизировать список домов, которые могут подпасть под программу реновации, а также уточнить процедуру голосования собственников жилья. Согласно поправкам, голоса не участвовавших в голосовании жильцов будут распределяться пропорционально результатам. Ранее власти Москвы настаивали на том, что голоса воздержавшихся будут засчитаны в пользу включения дома в программу реновации.

Жителям Москвы, чьи дома попадут в программу реновации, предложат выбрать равнозначное или равноценное жилье либо денежную компенсацию за квартиру. Гражданин сможет получить жилье большей площади взамен старого, но с доплатой. На принятие решения о переселении в новую квартиру москвичам будет дано 90 дней, а не 60, как в предыдущей редакции законопроекта. Думский комитет по транспорту и строительству одобрил основные поправки во вторник, 6 июня.

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Проблему сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин поднял 21 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил тогда глава государства, москвичи ожидают, что такие дома будут снесены, а на их месте построено новое жилье.​​

Автор: Вера Холмогорова
Теги: Госдума , Москва , хрущевки , реновация
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