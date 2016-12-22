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Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах
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Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах
Brexit, 14:24
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Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах
Консерваторы не смогли получить большинство в парламенте Великобритании в результате досрочных выборов, прошедших 8 июня. Это осложнит процедуру выхода страны из ЕС, уверены эксперты
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Тереза Мэй намерена остаться на должности премьер-министра несмотря на то, что возглавляемая ею Консервативная партия не смогла получить большинство в парламенте и даже потеряла 12 мест в ходе досрочных всеобщих выборов. Однопартийцы Мэй подтвердили, что она не будет подавать в отставку, а планирует сформировать новое правительство, объединившись с Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, у которой 10 мест в парламенте, пишет The Guardian. В пятницу в 12:30 по местному времени Мэй отправится в Букингемский дворец, чтобы получить у королевы разрешение на формирование правительства.

В итоге выборов консерваторы получили 318 из 650 мест (примерно 49%), лейбористы — 261 (около 40%). Позиции Шотландской национальной партии упали на 19 пунктов (35 мест), а либеральные демократы поднялись на три пункта (12 мест). Для того, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Мэй уйти в отставку; премьер в ответ заявила, что стране нужна стабильность, и ее партия может эту стабильность обеспечить. «Сейчас страна больше всего нуждается в периоде стабильности. И если консерваторы выигрывают большинство мест, то мы будем ответственны за стабильность. И это именно то, что мы сделаем», — сказала она.

При этом сама Тереза Мэй гарантировала себе место в парламенте страны. Она прошла в парламент от избирательного округа Меденхед, который представляет с 1997 года, получив более 37 тыс. голосов избирателей. За четыре дня до выборов в Лондоне прошли два террористических акта, в результате которых погибли 7 человек, около 48 были госпитализированы. После них Мэй призывала решать проблему безопасности в общественных местах более жесткими методами и усилить контроль за интернетом, чтобы своевременно выявлять и предотвращать теракты. В Великобритании «слишком много толерантности к экстремизму», заявляла она после терактов.

О назначении внеочередных парламентских выборов Мэй объявила во второй половине апреля, уверенная в грядущей победе консерваторов. Дополнительная поддержка была нужна Мэй, чтобы провести процедуру выхода Великобритании из ЕС в соответствии с ее планом.

Недооцененные факторы

Мэй не набрала абсолютного большинство в парламенте, так как не смогла правильно оценить настроения в обществе, которое на самом деле оказалось неудовлетворено ее политикой, сказал партнер юридической компании Conner & Company Люк Коннер. Кроме того, Мэй недооценила потенциал Корбина, который смог привлечь социалистической повесткой на свою сторону новых сторонников, рассуждает Коннер.

Неудача Мэй была обусловлена несколькими причинами, считает руководитель политической программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Она переоценила свой политический потенциал, недооценила раскол в обществе по вопросу Brexit, совершив ту же ошибку, которую сделал ее предшественник Дэвид Кэмерон, когда предложил провести референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, поясняет эксперт. «К этому приба​вился экономический фактор после референдума, который вызвал недовольство у населения. Экономическая ситуация в стране ухудшается с лета прошлого года, и финансовые потоки уходят из страны», — сказал РБК Колесников. 

«В последнее время, похоже, очень многим западным политикам изменяет чутье, — отмечает председатель Совета Фонда Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. — Год назад Дэвид Кэмерон с треском проиграл референдум по Brexit, хотя он устраивал его совсем не для выхода Великобритании из ЕС. Совсем недавно Маттео Ренци проиграл конституционный референдум в Италии, хотя ожидал обратного. Тереза Мэй наступает на те же грабли».

Быстрицкий считает, что успех лейбористов в интересах Москвы, так как Корбин относятся к России рационально. «Есть люди, которые выступают за диалог с Россией, за то, что Россия — значительная страна, что в России достаточно эффективная власть, что российский лидер высоко авторитетен на международной арене. Эти люди предлагают разговаривать с Россией», — говорит Быстрицкий о Корбине.

Экономическая реакция

Аналитики Citi Group предположили, что Мэй может уйти в отставку после таких результатов выборов. По их мнению, Мэй провела «плохую кампанию» и не смогла перевести лидерство в опросах в большинство в палате общин.

Британский фунт стерлингов снизился на 1,5–2% после оглашения предварительных итогов выборов, сообщает Bloomberg. Однако, как отмечает агентство, на котировки акций британских компаний результаты выборов практически не повлияли.

При этом снижение фунта после выборов в парламент несопоставимо с тем, как британская валюта отреагировала на итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС. Тогда фунт  в течение двух минут рухнул к доллару более чем на 6%, достигнув минимального уровня 1985 года, отмечает Bloomberg.

Отложенный Brexit

Теневой министр иностранных дел лейбористов Эмили Торнберри заявила, что партия попытается сформировать правительство меньшинства в «подвешенном парламенте» и призовет поддержать программу либерал-демократов и шотландских националистов. Это может осложнить процедуру Brexit и пошатнуть позиции Мэй.

Неудачная кампания Консервативной партии «приведет к хаосу» и в тоже время создаст новые возможности, пишет в редакционной колонке The Economist. Издание назвало затею Мэй провести досрочные выборы «катастрофической авантюрой», которая ставит под угрозу ее карьеру и является «одним из самых грандиозных поражений в британской политической истории». Такие проблемы, как раскол в обществе и политический кризис, экономическое замедление, и процесс выхода Великобритании из ЕС, останутся в повестке дня, при этом процедура Brexit, которая была главной темой политической кампании Мэй, остается в подвешенном состоянии, отмечает издание.

После парламентских выборов премьер должна будет пересмотреть свой «мазохистский» подход к выходу страны из Евросоюза, заключает The Economist.

После выборов процесс выхода Великобритании из Евросоюза, скорее всего, будет отложен, и решительность британцев пошатнется. Это даст преимущество ЕС в переговорах, считает британский эксперт Люк Коннер. «Тем не менее идея Brexit остается популярной среди народа, во всяком случае гораздо популярнее, чем сразу после референдума. Эта повестка будет в центре внимания британской политики», — подчеркивает Коннер. ​

Автор: Павел Кошкин
Теги: Великобритания , Тереза Мэй
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