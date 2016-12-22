США ответили на арест своего дипломата в Турции визовыми ограничениями

Дипломатические представительства США в Турции прекратили выдачу неиммиграционных виз на всей территории страны. В посольстве США заявили, что это реакция на «последние события». Ранее в Турции задержали американского дипломата

Посольство США в Анкаре, Турция (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Американское посольство в Анкаре объявило, что все дипломатические представительства США в Турции прекращают выдачу неиммиграционных виз в связи с «последними событиями». Ранее турецкие власти задержали сотрудника генконсульства США в Стамбуле и обвинили его в связях с террористами.

«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

О задержании американского дипломата Метина Топуза стало известно 5 октября. Власти подозревают его в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Гюлена, в свою очередь, считают организатором попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. Топузу предъявлены обвинения в шпионаже и нарушении конституции, следователи считают, что он связывался на регулярной основе с главами полицейских подразделений, приверженных FETO, а также с экс-прокурором Зекерией Озом, который в прошлом расследовал дела о крупномасштабной коррупции в турецком правительстве.