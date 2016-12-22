Трамп заявил о единственном способе решить вопрос КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении КНДР сработает лишь одна вещь. Он подверг критике действия предшественников, которые вели с Пхеньяном переговоры

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

В своем twitter Трамп написал, что политика американских администраций, которые в течение 25 лет вели переговоры с Северной Кореей и тратили на это большие суммы денег, оказалась недейственной.

«Достигнутые договоренности нарушались еще до того, как чернила высыхали на бумаге. Из американских переговорщиков делали дураков. Извините, но здесь сработает только одна вещь», - написал Трамп, не уточнив, что конкретно он имеет в виду.

2 октября Трамп сделал похожее заявление. По его словам, дипломатия в случае с «человеком-ракетой» (так американский президент назвал лидера КНДР Ким Чен Ына) не работает. «Клинтон, Буш-младший и Обама потерпели неудачу. У меня неудачи не будет», - пообещал глава Белого дома.

6 октября Трамп встретился с американскими военными чиновниками и назвал свой разговор с ними «затишьем перед бурей». Глава Белого дома пообещал, что скоро все узнают, что он имел в виду. Позже он заявил, что США будут настаивать на безъядерном статусе Корейского полуострова.

В Пхеньяне в свою очередь заявили, что поведение американского президента безумно, пообещав США «море огня» и «конец света» в случае проведения военной операции.