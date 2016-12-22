Минобороны отчиталось об уничтожении «министра войны» ИГ

Несколько высокопоставленных командиров группировки «Исламское государство» уничтожено в ходе авиаудара российских ВКС, заявили в Минобороны. Среди них — «министр войны» группировки Гулмурод Халимов, уточнили в ведомстве

Гулмурод Халимов (Фото: скриншот видео с YouTube)

Во время авиаудара по командному пункту группировки «Исламское государство» (запрещена в России) российские военные летчики уничтожили четырех влиятельных полевых командиров боевиков и «министра войны» группировки, заявили в Минобороны. При этом в ведомстве отметили, что информация получила подтверждение.

«По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков — четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммада Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

«Установлено также, что на совещании находился «министр войны» международной террористической группировки «ИГИЛ» Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения», — уточнили в Минобороны.​

Халимов стал военным руководителем «Исламского государства» в 2016 году вместо убитого весной того же года Умара аш-Шишани. Халимов — полковник, бывший командир ОМОНа МВД Таджикистана, он был известен также под прозвищем аль-Таджики. За информацию о местонахождении Халимова власти США объявили награду в $3 млн. Госдепартамент назвал его одним из ключевых лидеров «Исламского государства». «Халимов — бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и вербовщик», — говорилось в заявлении Госдепартамента США.



В мае 2015 года в Сети появился пропагандистский видеоролик, в котором Халимов объявил о том, что уехал воевать в Сирию, и призвал к вооруженной борьбе с властями США, России и Таджикистана. Власти Таджикистана обвинили Халимова в государственной измене и объявили в международный розыск.

Прорыв длившейся более трех лет блокады города Дейр-эз-Зора сирийские правительственные войска осуществили во вторник, 5 сентября 2017 года.

В Кремле операцию назвали «очень важной стратегической победой». Президент Владимир Путин ​направил поздравления российским военным в Сирии и военному командованию правительственных сил страны. Еще одну телеграмму Путин направил президенту Сирии Башару Асаду.

